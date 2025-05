Giro d’Italia oggi in Campania, l’arrivo sul lungomare di Napoli: le tappe e tutti gli orari

Oggi, giovedì 15 maggio, parte la terza tappa del Giro d’Italia 2025 per la tratta Potenza – Napoli con un percorso di 2600 metri che toccherà diversi punti della provincia partenopea, da Brusciano fino al lungomare napoletano, in precisi orari.

Giro d’Italia 2025 a Napoli: percorso e orari

Il percorso, articolato su 226 km, partirà da Potenza, in Basilicata, e attraverserà la Lucania, l’Irpinia, il Nolano fino al lungomare di Napoli dove è previsto il traguardo. La corsa costeggerà anche lo stabilimento automobilistico Fiat-Stellantis di Pomigliano ed il Parco Verde di Caivano.

In occasione della tappa di Napoli, in piazza del Plebiscito sarà allestito GiroLand, il Village dedicato al Giro – aperto dalle 13.00 alle 19.00 – con musica, animazione e momenti di intrattenimento per adulti e bambini.

Alle 11:30 è prevista la partenza da Potenza mentre l’arrivo in Campania è atteso intorno alle 13:27 quando partirà il Giro in provincia di Avellino. Di seguito le tappe e gli orari:

Sant’Andrea di Conza 13:27;

Conza della Campania 13:32;

Svincolo di Morra de Sanctis 13:44;

Svincolo per Lioni 13:51;

Lioni 13:54;

Ins. ss. 7 13:57;

Svincolo di Nusco 14:06;

Galleria 14:06;

Svincolo di Cassano Irpino 14:14;

Svincolo di Volturara Irpina 14:33;

Galleria 14:35;

Galleria 14:39;

Uscita per Atripalda 14:40;

San Potito Ultra 14:44;

Atripalda 14:50;

P.L. 14:51;

Avellino 14:56;

Monteforte Irpino-Centro 15:06;

Monteforte Irpino 15:12;

Baiano 15:24.

Si passerà poi alla provincia di Napoli con partenza da Nola e arrivo in via Caracciolo. Di seguito tappe e orari: