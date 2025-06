Paura ai Quartieri Spagnoli, camion senza freni si schianta: un ferito in codice rosso

Grave incidente stradale questa mattina nei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Un camion si è schiantato contro un muro in via Francesco Girardi, lungo la salita che conduce all’ospedale militare. L’impatto è stato violento e ha provocato ingenti danni al mezzo pesante, oltre a causare due feriti, di cui uno in condizioni critiche.

Secondo quanto riportato da più testate e dalle informazioni finora disponibili, il camionista avrebbe perso il controllo del veicolo per un guasto ai freni o, in alternativa, a causa di un improvviso malore. Nel tentativo di evitare di travolgere i passanti presenti lungo la salita, il conducente ha effettuato una manovra d’emergenza che ha posizionato il camion in orizzontale rispetto alla carreggiata, bloccando completamente il traffico in entrambi i sensi di marcia.

Camionista in codice rosso e viabilità compromessa. Cosa è successo ai Quartieri Spagnoli

Ad avere la peggio è stato proprio il camionista, rimasto incastrato tra le lamiere e liberato grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale. Ferito anche un uomo in sella a uno scooter, travolto dal mezzo pesante durante la manovra. Le sue condizioni sono in fase di valutazione, ma non risulterebbero al momento gravi quanto quelle del conducente.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, fortemente compromessa. La strada è tuttora interdetta al traffico in attesa della rimozione del camion e della messa in sicurezza dell’area. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare le cause del malfunzionamento o del malore alla guida.