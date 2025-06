La Formula 1 torna a Napoli? Nasce il GP del Mediterraneo. Il sogno può diventare realtà

Napoli guarda al futuro e lo fa con l’ambizione di diventare protagonista nel mondo della Formula 1. È stato presentato oggi il comitato promotore per portare una gara sul lungomare partenopeo, con l’obiettivo dichiarato di ospitare, nei prossimi anni, un vero e proprio Gran Premio del Mediterraneo. A riportare la notizia è l’agenzia DIRE.

Il sogno GP a Napoli può ritornare realtà, la Formula 1 è possibile

L’iniziativa è stata annunciata durante la conferenza stampa di presentazione del Napoli Racing Show, l’evento dedicato al mondo dei motori in programma dal 6 all’8 dicembre. A illustrare il progetto è stato Enzo Rivellini, ideatore della manifestazione, che ha spiegato: “È un momento di straordinaria attenzione internazionale per la città. Oggi nasce il comitato promotore per la Formula 1 a Napoli: crediamo che ci siano tutte le condizioni affinché il Gran Premio del Mediterraneo si possa tenere nei prossimi anni sul nostro meraviglioso lungomare”.

Si tratta di un progetto ambizioso che va ben oltre lo spettacolo e l’intrattenimento: il vero obiettivo è trasformare Napoli in una nuova tappa cittadina del calendario della Formula 1, in linea con la crescente tendenza del Circus a prediligere circuiti urbani, come già accade a Monaco, Singapore e Las Vegas. La corsa di Napoli si inserirebbe in questa scia, proponendo un tracciato tra storia, mare e bellezza architettonica, capace di incantare appassionati e media da tutto il mondo.

Un entusiasmo condiviso anche dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha sottolineato il legame storico della città con gli sport motoristici: “Oggi si preferiscono circuiti cittadini, sicuramente Napoli ha un grande legame con gli sport motoristici e ha ospitato eventi molto importanti”.

Il cammino verso la realizzazione di un Gran Premio ufficiale è ancora lungo e complesso, e richiederà il coinvolgimento delle istituzioni locali, degli organizzatori internazionali della Formula 1 e di numerosi attori del territorio. Ma il primo passo è stato compiuto, e l’acceleratore è già stato premuto.