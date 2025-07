Assenteismo al Loreto Mare: 82 furbetti fanno oltre un milione di euro di danni

Un danno erariale di quasi 1,1 milioni di euro è stato contestato dalla Procura della Corte dei conti della Campania a 82 dipendenti dell’Asl Napoli 1 Centro – presidio ospedaliero Loreto Mare. A notificare gli inviti a dedurre sono stati i carabinieri del Nas di Napoli, coordinati dal colonnello Alessandro Cisternino, su impulso dei pm contabili Davide Vitale e Mauro Senatore, con il procuratore regionale Antonio Giuseppone.

Assenteismo al Loreto Mare: presenze false “in maniera sistemica”

Secondo quanto emerso dalle indagini, i dipendenti avrebbero falsamente attestato “in maniera pressocché sistemica” la propria presenza sul luogo di lavoro. Il caso rientra nella ben nota vicenda dei cosiddetti furbetti del cartellino scoppiata nel 2017, già al centro di un procedimento penale.

Le verifiche riguardano un periodo di cinque mesi tra il 2014 e il 2015, durante i quali il personale coinvolto avrebbe manipolato le registrazioni di entrata e uscita, spesso timbrando anche per conto di colleghi, per poi entrare in servizio in ritardo o uscire anticipatamente.

Un’indagine approfondita tra intercettazioni e pedinamenti

Il lavoro investigativo del Nas è stato condotto attraverso una serie di strumenti: servizi di osservazione, pedinamenti, intercettazioni telefoniche, videoriprese, acquisizioni di atti e testimonianze. Un’operazione capillare che ha permesso di accertare comportamenti sistematici e diffusi di assenteismo fraudolento.

Alla somma già quantificata, oltre un milione di euro, dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria. Ora gli 82 indagati avranno la possibilità di fornire giustificazioni nel corso del procedimento contabile avviato dalla magistratura della Corte dei conti.