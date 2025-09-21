Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Mille firme per ‘riprendersi’ piazza Plebiscito: “Basta chiusure per eventi a pagamento”

Set 21, 2025 - Giuseppe Mennella

Concerto a Piazza del Plebiscito - Immagine di repertorio

C’è un pezzo di Napoli che rivuole piazza Plebiscito restituita all’uso della città e non degli eventi a pagamento: per questo è stata indetta una raccolta firme che ha riscosso successo già nella prima settimana.

Piazza Plebiscito, firme per dire basta agli eventi a pagamento

A Napoli si leva una protesta concreta: mille firme raccolte in meno di una settimana contro la chiusura continuativa di Piazza Plebiscito per eventi musicali a pagamento.

Lo rendono noto i comitati civici “Felix”, “Plebiscito e dintorni”, il Comitato per la salvaguardia e la vivibilità di Monte Echia e la Consulta delle Associazioni della I Municipalità, che denunciano una situazione diventata insostenibile per chi vive, lavora o transita nel cuore della città.

Il punto – lamentano i sostenitori dell’iniziativa ad ANSA – non è solo il rumore o il fastidio: è la perdita di una piazza che dovrebbe essere spazio pubblico, libero, di passeggio, di incontro. Secondo i promotori, la piazza è stata chiusa non solo per auto e mezzi, ma anche a piedi, estendendo i divieti di circolazione ben oltre l’area del concerto.

Disagi, meno sicurezza e danni economici alla base della protesta

Le conseguenze denunciate sono molteplici: danni economici per le attività commerciali che contano sul passaggio quotidiano; preoccupazioni serie legate alla sicurezza, nel caso di emergenza; disagio acustico per livelli di volume ritenuti “insopportabili”.

Tra le richieste, quelle ai vertici istituzionali: al sindaco Gaetano Manfredi si chiede di evitare che la piazza sia chiusa per eventi a pagamento che richiedono biglietti e controllo accessi (che comportano attese, lunghe file e quindi la necessità di estendere le aree di divieto) oltre a verifiche da parte della Soprintendenza ai Beni culturali e dall’ASL Napoli1 circa decoro, vincoli monumentali e limiti di inquinamento acustico.

Prefetto e Questore sono chiamati in causa per garantire che la sicurezza sia assicurata non soltanto per i partecipanti agli eventi ma per tutti i residenti.

La città che reclama i suoi spazi

C’è una parte di Napoli che respinge la gentrificazione e rivendica i suoi luoghi simbolo: l’appuntamento è per martedì 23 settembre, ore 12, nella sala Rosati del Caffè Gambrinus, dove verranno presentati i risultati della petizione.

È un segnale che dice: lo spazio pubblico non può essere sacrificato sull’altare dell’intrattenimento, soprattutto quando ciò avviene in modo continuativo e senza equilibrio.

Tag
concertoFirmaPiazza del Plebiscitoprotesta
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano