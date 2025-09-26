Rubati 700 mila euro di farmaci oncologici in Calabria: 3 arresti nel napoletano

Un colpo che lascia esterrefatti: farmaci oncologici per un valore superiore a 700.000 euro rubati in due distinti furti all’ASP di Cirò Marina, in Provincia di Crotone. Arrestati per il colpo tre residenti in Campania.

Furto di farmaci oncologici, arrestati tre campani

Questa mattina i Carabinieri hanno stretto il cerchio su una rete che avrebbe messo in pericolo terapie salvavita. Arrestati tre soggetti: due uomini e una donna, tutti residenti in Campania; un quarto, già destinatario di misure cautelari, era stato individuato a luglio.

Da quanto riportato da ANSA.it le indagini sarebbero partite nei primi giorni di giugno, dopo il primo furto, evidenziando due date chiave: il 5 giugno e il 25 giugno, quando sono stati sottratti i medicinali oncologici destinati al presidio sanitario di Cirò Marina.

Le accuse a vario titolo: furto aggravato continuato, ricettazione, riciclaggio. Tra gli arrestati, uno è ritenuto l’esecutore materiale, seconda una donna coinvolta nelle fasi preparatorie e successive al furto, terzo un uomo (73enne) sospettato di aver gestito parte dei proventi.

Un solo autore materiale, due collaboratori incastrati dal cellulare

L’operazione è stata vasta: oltre a Cirò Marina, hanno operato Carabinieri delle Compagnie di Napoli – Stella, Casoria, Marano, e anche una squadra del Trentino.

Sequestrati telefoni cellulari usati per la pianificazione e migliaia di euro in contanti come presunto ricavato dell’attività delittuosa.

Le indagini non si fermano: gli inquirenti stanno cercando altri membri della rete e verificano possibili legami con un furto quasi identico avvenuto l’11 settembre nella farmacia territoriale dell’ASP di Mesoraca, sempre in Calabria.

È una vicenda che scuote la sanità, che colpisce chi già lotta ogni giorno contro la malattia. Quando a mancare sono farmaci oncologici, non è solo un furto: è un attacco diretto alla possibilità di cura. Al momento non è stato reso noto se la refurtiva sia stata, in tutto o in parte, recuperata.