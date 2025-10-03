Napoli capitale dello skating per un weekend: gare ed attività gratuite alla rotonda Diaz

Un weekend di sport, spettacolo e aggregazione trasformerà il lungomare di Napoli in una pista a cielo aperto. Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, infatti, torna il Roller Skating Festival, il più grande evento di pattinaggio su rotelle del Sud Italia, che animerà la Rotonda Diaz con gare, show e attività gratuite per tutte le età.

A Napoli torna il Roller Skating Festival

Organizzato da ASD OneLine Skating School e ASD Sebs Fiera dello Sport, in collaborazione con la FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e con il patrocinio di istituzioni locali e nazionali, il festival propone un programma ricchissimo: dalle gare ufficiali FISR, valide come competizioni federali, al Campionato Italiano Assoluto di Maratona, passando per contest di free jump, high jump, roller cross e sprint race. Non mancheranno spettacoli di pattinaggio artistico e dimostrazioni di BMX e freestyle, capaci di incantare e coinvolgere il pubblico.

Il Roller Skating Festival non è solo competizione, ma anche inclusione e divertimento. I più piccoli potranno provare i pattini nelle aree dedicate, con istruttori qualificati pronti a guidarli passo dopo passo, mentre i principianti avranno l’occasione di avvicinarsi a uno sport che unisce benessere, equilibrio e socialità. In loco sarà disponibile anche il noleggio pattini.

Non solo sport: l’ASL NA1 Centro in campo per la prevenzione

Accanto alle discipline sportive, un ruolo importante sarà svolto dall’ASL Napoli 1 Centro, presente con due unità operative per attività di prevenzione e sensibilizzazione. I cittadini troveranno stand dedicati alla promozione di corretti stili di vita, dalla sana alimentazione alla diagnosi precoce di HIV ed epatite C, passando per la diffusione delle vaccinazioni e delle campagne contro la sedentarietà.

Il festival coinvolgerà inoltre grandi brand sportivi e partner tecnici, con aree prova, dimostrazioni e test di nuovi prodotti, trasformando il lungomare in una vera e propria fiera dello sport all’aperto.

L’ingresso è libero e tutte le attività sono gratuite: un’occasione unica per vivere Napoli in modo diverso, a ritmo di rotelle, tra sport, musica e salute. Il lungomare, ancora una volta, si prepara a diventare il palcoscenico della vitalità partenopea.

Programma delle competizioni ufficiali

Sabato 4 ottobre 2025

· Ore 08:00 – Campionato Italiano Assoluto di Maratona

· Ore 11:00 – Skate Contest RSF Napoli

· Ore 14:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Free Jump

· Ore 17:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – High Jump

· Ore 18:00 – Esibizione pattinaggio artistico

Domenica 5 ottobre 2025

· Ore 09:00 – RSF Sprint Race Napoli – 100 metri su strada

· Ore 11:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Roller Cross

· Ore 12:30 – Esibizione Bmx

· Ore 16:00 – Esibizione FreeStyle

· Ore 16:30 – Esibizione Bmx

· Ore 17:00 – Esibizione pattinaggio artistico