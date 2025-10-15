Nonostante manchino oltre due mesi a Natale, al Vomero sono cominciati i lavori per l’installazione delle luminarie natalizie in via Scarlatti e via Luca Giordano. Ma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, torna a denunciare l’uso improprio degli alberi come sostegno per i cavi elettrici e le funi delle installazioni luminose.

Secondo quanto segnalato, in più punti i tecnici avrebbero legato corde e tiranti ai rami dei platani secolari, in aperta violazione delle direttive comunali che vietano qualsiasi intervento sugli alberi cittadini, compreso l’uso di chiodi o fili metallici. “È un comportamento in contrasto con le norme emanate dagli uffici competenti e già segnalato in passato, ma evidentemente non si è imparato nulla”, afferma Capodanno.

“Luminarie inadatte al quartiere”: la nostalgia delle “luci d’autore”

Le critiche non riguardano solo gli aspetti tecnici. Molti residenti, racconta Capodanno, non gradiscono lo stile scelto per le decorazioni, ritenuto inadatto al valore storico e architettonico delle due principali arterie del quartiere collinare. “Non hanno nulla a che vedere con le cosiddette luci d’artista presenti in altre città – sottolinea – e ricordano piuttosto le vecchie luminarie della festa di Piedigrotta”.

L’esponente del Comitato ricorda come, nel 2014, il Vomero avesse ospitato le “luci d’autore”, un progetto nato dalla collaborazione tra artisti e commercianti. Le opere di Riccardo Dalisi e Carlo Fermariello, realizzate da maestranze locali con impianti a basso consumo energetico, avevano attirato turisti e curiosi, contribuendo a un’importante rinascita del quartiere durante il periodo natalizio.

Appello al Comune: “Servono regole e un piano di rilancio commerciale”

Capodanno chiede ora al sindaco Gaetano Manfredi e all’assessore al commercio Teresa Armato di intervenire rapidamente per correggere le irregolarità e, soprattutto, di promuovere un programma di eventi natalizi capace di rilanciare il tessuto economico locale.

“Il commercio vomerese vive una crisi profonda – spiega – con la chiusura di molte attività storiche sostituite da locali di somministrazione. Serve una politica concreta che valorizzi il terziario, creando occasioni di lavoro e attrazione turistica. I cittadini del Vomero non chiedono solo luci, ma una visione”.