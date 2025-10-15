Il Comune di Napoli ha convocato i gestori dello spazio -privato – conosciuto come “Largo Maradona” per avviare il processo di regolarizzazione e sistemazione di tutte le criticità. Dopo il blitz di ieri della Polizia Municipale, al quale sono seguiti delle contravvenzioni e il sequestro di un truck (non dell’area) i gestori hanno deciso di chiudere i cancelli e coprire con un lenzuolo il volto del murale di Maradona. Attrazione che in Italia è seconda solo al Colosseo per numero di visitatori, e che ha guidato il riscatto dei Quartieri Spagnoli: una rivalutazione partita dal basso, non per intervento o programma delle istituzioni.

Il Comune apre al confronto: “Percorso di regolarizzazione per gli esercenti”

Gli agenti avevano effettuato controlli mirati su bancarelle e attività fisse, verificando documentazioni, permessi e l’eventuale occupazione irregolare di suolo pubblico. A margine dell’operazione, l’Amministrazione comunale, su impulso del sindaco Gaetano Manfredi, ha annunciato la volontà di avviare un dialogo diretto con gli esercenti dell’area per favorire percorsi di regolarizzazione analoghi a quelli già sperimentati con successo nei mercati rionali e in altre zone della città.

L’obiettivo è duplice: da un lato ripristinare la piena legalità commerciale, dall’altro tutelare le attività economiche locali, molte delle quali rappresentano un presidio sociale e turistico nel cuore dei Quartieri Spagnoli. “Vogliamo accompagnare i commercianti verso un percorso di conformità alle regole, salvaguardando la vivibilità del quartiere e il suo valore identitario”, si legge in una nota di Palazzo San Giacomo.

Viabilità e sicurezza: allo studio un piano per l’area del murale

Parallelamente, l’Amministrazione sta lavorando a un piano di viabilità e mobilità pedonale dedicato all’area del celebre murale di Diego Armando Maradona, meta quotidiana di migliaia di visitatori. L’intento è migliorare accessibilità, sicurezza e decoro urbano, creando spazi più ordinati e accoglienti per cittadini, turisti e operatori.

Il Comune ribadisce che la valorizzazione di Largo Maradona passa anche attraverso la collaborazione attiva tra istituzioni e comunità locale, unendo legalità, turismo e rispetto delle regole in uno dei luoghi simbolo di Napoli.