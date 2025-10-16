Largo Maradona riapre: raggiunto l’accordo tra negozianti e Comune

Largo Maradona riapre. Ha prodotto buoni frutti l’incontro che c’è stato nelle scorse ore tra il Comune di Napoli e gli esercenti dell’area, che è proprietà privata. I provvedimenti della Polizia Locale erano stati indirizzati nei confronti di alcuni truck che, non essendo riusciti ad ottenere una licenza per attività stanziali, avevano licenza di attività itinerante, tuttavia coi problemi connessi alla necessità o opportunità di spostare i mezzi in un’area densamente affollata dai visitatori. Largo Maradona è, infatti, il secondo sito più visitato d’Italia dietro soltanto al Colosseo.

Accordo raggiunto tra Comune e negozianti di Largo Maradona

A muoversi in favore dell’interlocuzione e la risoluzione della faccenda si era mossa anche la Camera di Commercio di Napoli, la quale aveva rilevato l’importanza economica e sociale dello spazio con le annesse ricadute sul tessuto umano dei Quartieri Spagnoli.

In accordo con le Autorità, dunque, è stato avviato il processo di regolarizzazione di Largo Maradona e delle attività che ruotano intorno al grande afflusso di visitatori e turisti, anche molto illustri che giungono da ogni parte del mondo. Secondo quanto comunicato da Palazzo San Giacomo, si è anche al lavoro per stabilire un nuovo piano di traffico per garantire la sicurezza di tutti e minimizzare i disagi dei residenti.