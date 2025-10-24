Luigi de Magistris annuncia: “Mi ricandido a sindaco di Napoli”

Luigi de Magistris ha confermato ufficialmente la sua intenzione di candidarsi nuovamente a sindaco di Napoli al termine del mandato dell’attuale primo cittadino, Gaetano Manfredi. L’annuncio è arrivato nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Radio 1, durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, in diretta dal Palazzo Reale di Napoli in occasione del Prix Italia.

Luigi de Magistris si candiderà a sindaco di Napoli

Alla domanda se intendesse candidarsi alle politiche del 2027, l’ex sindaco ha risposto di no, aggiungendo però che non esclude, anzi conferma, la volontà di tornare a guidare la città partenopea: “Se mi vorrò ricandidare a sindaco di Napoli alla fine del mandato Manfredi? Potrei, sì, mi candido”.

Un ritorno sulla scena politica napoletana

De Magistris, che ha amministrato Napoli dal 2011 al 2021, ha dunque rilanciato la sua presenza sulla scena politica locale, lasciando intendere di voler riprendere il progetto civico interrotto quattro anni fa.

La dichiarazione ha immediatamente riacceso l’attenzione sulla prossima corsa a Palazzo San Giacomo, aprendo il dibattito su possibili alleanze e scenari futuri. Da comprendere il gioco delle alleanze, dato che lo stesso Manfredi, attualmente sostenuto dal centro sinistra, ha confermato che di avere intenzione di candidarsi nuovamente.