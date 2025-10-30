È grande l’emozione per l’ultimo saluto a James Senese. La salma del musicista è stata accolta dagli applausi di centinaia di persone presso la chiesa di Santa Maria dell’Arco a Miano, il quartiere dove è nato e ha vissuto per una vita intera.

I funerali di James Senese a Miano

Così Napoli accoglie suo figlio, ennesimo grande artista che resterà per sempre nell’immaginario collettivo, avendo scritto pagine importantissime di musica e bellezza. Per volontà della sua famiglia non è stata allestita la camera ardente: dopo le esequie il corteo funebre si dirigerà al Cimitero del Pianto.

James Senese è morto ieri dopo diverse settimane di ricovero al Cardarelli. Era giunto in ospedale il 24 settembre in condizioni critiche a causa di una grave forma di polmonite.