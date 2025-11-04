Manfredi annuncia nuova ordinanza anti movida: “Ma servono più uomini e fondi”

A Napoli è in arrivo una nuova ordinanza per disciplinare la movida cittadina. Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto questa mattina durante le celebrazioni del 4 novembre in piazza del Plebiscito. Il provvedimento, ha spiegato, è in fase di elaborazione e sarà emanato a breve per regolare la vita notturna in città, anche alla luce dei recenti episodi di violenza e dei provvedimenti giudiziari che hanno coinvolto alcuni locali notturni.

Secondo il primo cittadino, la misura nasce dall’esigenza condivisa con diversi Comuni dell’area metropolitana di rafforzare il presidio del territorio nelle ore notturne, in modo da contenere le situazioni di degrado e prevenire risse o aggressioni che troppo spesso si verificano nei luoghi della movida. “Da più amministrazioni, soprattutto nei comuni dell’hinterland – ha sottolineato Manfredi – è arrivata la richiesta di una maggiore presenza delle forze dell’ordine e di strumenti che aiutino a controllare meglio i flussi serali”.

Maggiore sicurezza e regole più chiare

Il sindaco ha rimarcato come la movida, se gestita in modo corretto, rappresenti un valore per la città, ma deve poter convivere con il diritto alla sicurezza e al riposo dei residenti. L’obiettivo dell’ordinanza sarà quello di introdurre regole più chiare sugli orari di chiusura, sulla vendita di alcolici e sull’uso degli spazi pubblici, bilanciando le esigenze di socialità con quelle di ordine pubblico.

Manfredi ha inoltre voluto ringraziare le forze dell’ordine per il loro lavoro costante, riconoscendo che “operano con grande generosità, ma spesso devono far fronte a episodi che nascono come semplici liti e finiscono per trasformarsi in fatti di sangue molto efferati”.

Servono più risorse per garantire il presidio notturno

Il sindaco ha infine lanciato un appello al Governo per ottenere maggiori risorse economiche, indispensabili per potenziare il controllo notturno. “Per avere più uomini per strada servono più fondi per gli straordinari” – ha spiegato – ribadendo l’impegno del Comune nel collaborare con Prefettura e Questura per migliorare la sicurezza urbana.