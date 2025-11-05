Roberto Fico sulla mobilità: “La Circumvesuviana dovrà passare ogni 15 minuti”

Il diritto alla mobilità è un diritto «fondamentale» e per questo bisogna continuare a investire nei trasporti pubblici, a partire dalla Circumvesuviana. A ribadirlo è stato Roberto Fico, candidato del centrosinistra in Campania, intervenuto a Napoli durante la presentazione della campagna di Legambiente Urne Verdi, tenutasi al mercato di Antignano.

Roberto Fico sul caso Circumvesuviana e la puntualità dei treni

Fico ha spiegato che, con l’arrivo dei nuovi treni, sarà necessario metterli in funzione il prima possibile per garantire ai cittadini un servizio più efficiente e sicuro: “Dobbiamo puntare a un treno che passa ogni 15 minuti, sicuro e puntuale”. Un obiettivo ambizioso, che il candidato considera essenziale per tutelare i diritti dei pendolari e migliorare la qualità della vita nelle aree più colpite dai disservizi.

Tra le priorità indicate da Fico figurano viabilità, presidi sanitari, lavoro e mobilità, temi che – sottolinea – devono restare al centro del dibattito politico. In questo contesto, l’ex presidente della Camera ha scelto di non alimentare polemiche con il centrodestra: «Non voglio replicare alle offese. Dobbiamo parlare di temi, alle offese rispondiamo con i programmi, perché chi offende lo fa perché non ha argomenti».

Con questa linea, Fico prova a impostare una campagna elettorale incentrata su contenuti concreti, rivendicando l’importanza di un trasporto pubblico efficiente e di una mobilità accessibile a tutti come pilastri di una società più giusta.