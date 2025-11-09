ECCELLENZA NAPOLETANA/ Monaldi, rimosso e ricostruito l’esofago di un paziente con grave tumore

Un paziente affetto da un voluminoso tumore all’esofago potrà tornare presto alla sua vita di sempre grazie a un intervento di ricostruzione eseguito con tecnica mininvasiva robotica. L’operazione, di straordinaria complessità, è stata realizzata presso l’Ospedale Monaldi dell’Azienda Ospedaliera dei Colli dall’équipe dell’UOC di Chirurgia Generale diretta dal professor Diego Cuccurullo.

Nel caso di Paolo (nome di fantasia per tutelarne la privacy), è stata effettuata un’esofagectomia totale – ovvero la rimozione completa dell’esofago – e la successiva ricostruzione mediante la “tubulizzazione” dello stomaco, trasferito nel torace per sostituire l’organo rimosso. Il tutto è avvenuto grazie all’utilizzo di una piattaforma robotica, che ha permesso un’operazione estremamente precisa e poco invasiva.

Chirurgia robotica e recupero rapido

Grazie a questa procedura, il paziente ha riportato soltanto piccole cicatrici agli accessi chirurgici di torace e addome e una minima incisione cervicale. “Questo risultato è il frutto di standardizzazione dei percorsi, lavoro d’équipe e formazione continua”, ha sottolineato il professor Diego Cuccurullo, direttore dell’UOC di Chirurgia Generale del Monaldi. “La piattaforma robotica ci consente precisione millimetrica in spazi anatomici complessi, minore invasività, riduzione del dolore post-operatorio e un recupero funzionale più rapido per i nostri pazienti”.

Il decorso post-operatorio di Paolo è regolare: il paziente, seguito da un’équipe multidisciplinare, è in buone condizioni e avviato al pieno recupero, con l’obiettivo di tornare presto alla vita quotidiana accanto ai propri affetti.

L’eccellenza dell’Azienda dei Colli

“L’Azienda dei Colli vanta un’importante tradizione nella chirurgia mini-invasiva e robot-assistita”, ha dichiarato la direttrice generale Anna Iervolino. “L’intervento realizzato al Monaldi si distingue per l’approccio totalmente robotico e per le dimensioni della neoplasia trattata, elementi che ne fanno una procedura di rilievo anche sul piano tecnico-scientifico”.