Napoli, il Natale si accende in anticipo: luminarie già dal 16 novembre

Napoli si prepara a indossare il suo abito più luminoso in un periodo insolito. Domenica 16 novembre 2025, alle ore 18:00, la città accenderà ufficialmente le luminarie natalizie, anticipando di circa tre settimane la tradizionale inaugurazione delle feste.

L’evento, che si terrà in Piazza Municipio, vedrà la partecipazione del Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato. L’accensione del grande albero di Natale segnerà simbolicamente l’avvio della stagione festiva.

Un mese di luci e magia per attrarre visitatori



L’anticipo nasce dalla volontà di prolungare l’atmosfera natalizia, offrendo ai cittadini e ai turisti un’esperienza immersiva più lunga. Novembre, mese solitamente lontano dallo spirito delle feste, diventa così occasione per accendere la città di colori e calore, in un invito al turismo invernale e allo shopping locale.

L’iniziativa apre un ricco programma di eventi e appuntamenti che animeranno i quartieri di Napoli per tutta la durata delle festività, tra mercatini, spettacoli, musica e iniziative dedicate alle famiglie. Un segnale di vitalità e accoglienza che consolida il ruolo della città come cuore pulsante del Natale del Sud.