Napoli, maxi sequestro di giocattoli di Natale: pericolosi e destinati ai bambini

La Polizia Locale di Napoli ha portato a termine un’importante operazione anticontraffazione nel settore dei prodotti per l’infanzia. In un ingrosso di via Gianturco, gestito da un cittadino straniero, gli agenti dell’unità Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali hanno scoperto un vasto assortimento di giocattoli e articoli elettronici destinati ai bambini, privi delle certificazioni di sicurezza previste dalla normativa europea.

Pupazzi, dispositivi elettronici e persino carte collezionabili di ultima generazione erano pronti per essere immessi sul mercato in vista delle festività natalizie.

Maxi sequestro di giocattoli di Natale a Napoli

Il materiale rinvenuto è stato giudicato potenzialmente pericoloso per la salute dei più piccoli, in quanto realizzato senza rispettare gli standard di produzione necessari a garantirne l’innocuità. Il blitz ha portato al sequestro di circa un milione e mezzo di pezzi, confermando la portata dell’attività illecita.

Il titolare dell’ingrosso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di contraffazione, truffa ai danni dei consumatori e danneggiamento delle industrie nazionali. L’intervento rientra nelle azioni di controllo portate avanti dalla Polizia Locale per contrastare la diffusione di prodotti non conformi, proteggere il mercato legale e prevenire rischi per i cittadini.