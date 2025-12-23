Natale a Napoli: apertura straordinaria del Maschio Angioino e della Real Casa dell’Annunziata

Durante le festività natalizie Napoli amplia la propria offerta culturale con un’apertura straordinaria di Castel Nuovo, in programma giovedì 26 dicembre. Il Maschio Angioino sarà visitabile secondo i consueti orari, offrendo a cittadini e turisti un’ulteriore occasione per scoprire uno dei luoghi simbolo della città.

L’iniziativa consente anche l’accesso alla mostra “Elysian Fields” dell’artista statunitense Jim Dine, tra le figure più rilevanti dell’arte contemporanea del secondo Novecento. Un appuntamento che coniuga patrimonio storico e linguaggi artistici contemporanei nel cuore del centro storico partenopeo.

Napoli Contemporanea e il dialogo tra arte e storia

L’apertura straordinaria rientra nel calendario delle attività culturali promosse dal Comune di Napoli per il periodo natalizio ed è parte del progetto “Napoli Contemporanea”, curato da Vincenzo Trione. Dal 2023 il programma coinvolge artisti di rilievo internazionale in interventi pensati per dialogare con i luoghi monumentali della città.

La mostra “Elysian Fields”, visitabile fino al 10 febbraio 2026, si sviluppa negli ambienti recentemente restaurati di Castel Nuovo. Il percorso espositivo comprende 29 installazioni di Jim Dine, collocate tra la Cappella Palatina, la Cappella delle Anime del Purgatorio, l’Armeria e alcune sale dell’area archeologica.

Le opere e gli spazi espositivi

Le installazioni di Dine sono messe in relazione con sette sculture rinascimentali provenienti dalle collezioni permanenti del museo, per lungo tempo non esposte per ragioni conservative. Tra queste figurano le “Madonne con Bambino” di Francesco Laurana e Domenico Gagini, restituite al pubblico in un confronto diretto tra epoche e linguaggi artistici differenti.

L’apertura del 26 dicembre rafforza l’obiettivo di rendere Castel Nuovo un polo culturale sempre più accessibile e centrale nella vita cittadina, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico come quello natalizio.

Orari, biglietti e altri siti aperti

Castel Nuovo e il Museo Civico saranno aperti dalle ore 9:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:30. La mostra “Elysian Fields” sarà visitabile dalle 10:00 alle 18:00, sempre con ultimo ingresso alle 17:30. Il biglietto cumulativo, comprensivo di ingresso al sito, al museo e alla mostra, ha un costo di 10 euro ed è acquistabile sia in biglietteria sia online.

Nel periodo festivo restano aperti anche altri luoghi della città: la Real Casa Santa dell’Annunziata, con la Ruota degli Esposti, sarà visitabile tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, mentre la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato sarà aperta quotidianamente dalle 10:00 alle 18:00, con alcune eccezioni nei giorni festivi principali. Rimangono invece chiusi per lavori il PAN, Castel dell’Ovo, la Chiesa di San Severo al Pendino e il Complesso di San Domenico Maggiore.