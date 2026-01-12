Sanificato l’ingresso della Galleria Principe: tonnellate di rifiuti tra le impalcature

Si è conclusa questa mattina la bonifica dell’ingresso della Galleria Principe di Napoli dal lato di via Pessina, intervento propedeutico all’avvio del cantiere per il primo lotto dei lavori di restauro. Il lotto, già affidato all’impresa esecutrice, riguarda la facciata su via Pessina, il porticato antistante il Museo Archeologico Nazionale e la facciata su via Broggia.

L’operazione rappresenta un passaggio tecnico fondamentale per consentire l’installazione del cantiere e l’inizio concreto degli interventi di recupero di uno dei complessi monumentali più importanti del centro cittadino.

Rimosse le impalcature e scoperti rifiuti accumulati negli anni

Nei giorni precedenti la bonifica, l’area era stata liberata dalle impalcature di protezione installate dopo la caduta di calcinacci avvenuta nel 2023. Durante le operazioni di smontaggio è emersa una situazione di forte degrado, con il rinvenimento di diverse tonnellate di rifiuti.

Materassi, assi di legno, cartoni, indumenti e suppellettili erano stati accumulati nel tempo da persone senza fissa dimora che avevano trovato riparo tra le impalcature e le scale di accesso alla Galleria. Alle persone presenti è stata fornita assistenza dagli operatori sociali, attivati contestualmente all’intervento.

Sanificazione e smaltimento dei rifiuti

Le condizioni igieniche dell’area hanno reso necessaria una sanificazione preventiva da parte del personale specializzato di Napoli Servizi, prima di procedere alla raccolta dei materiali. Successivamente gli operatori di Asia hanno provveduto al carico e al conferimento in discarica di diverse tonnellate di rifiuti ingombranti, utilizzando due automezzi.

L’intervento, avviato sabato 10 gennaio, si è protratto per diversi giorni proprio a causa della quantità di materiali rinvenuti e si è concluso nella mattinata odierna.