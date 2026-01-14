Un secolo di bellezza alla Floridiana: il Museo Duca di Martina celebra 100 anni di storia

Il Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana a Napoli spegne cento candeline: il luogo che ospita ceramiche di una bellezza straordinaria compie un secolo di vita.

I primi 100 anni del Museo Duca di Martina alla Floridiana

Un secolo di arte, collezioni e ricerca nel cuore del Vomero. Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 11, nell’Auditorium della Villa Floridiana, i Musei Nazionali del Vomero celebrano i 100 anni dall’istituzione del Museo delle ceramiche Duca di Martina, uno dei luoghi più raffinati d’Europa dedicati alle arti decorative, ospitato nella storica cornice neoclassica della villa.

L’iniziativa, dal titolo “Un secolo di bellezza alla Floridiana”, non sarà una semplice ricorrenza celebrativa, ma un momento di approfondimento e confronto sul ruolo che il Museo ha svolto e continua a svolgere nel panorama culturale napoletano e nazionale.

La storia del museo nato nel 1926

Fondato nel 1926 grazie al lascito del duca Placido de Sangro, il Museo Duca di Martina è oggi custode di una delle più importanti collezioni di ceramiche europee e orientali, oltre a porcellane, vetri, avori e oggetti d’arte decorativa di straordinario valore.

A cento anni dalla sua istituzione, il Museo si presenta come un’istituzione viva, inserita nella rete dei Musei Nazionali del Vomero e protagonista di progetti di studio, restauro e riallestimento capaci di coniugare la tutela della dimora storica con le esigenze della museologia contemporanea. Un percorso che ha permesso di rinnovare gli spazi e il racconto delle collezioni, mantenendo intatto il dialogo tra contenitore e contenuto.

L’incontro del 17 gennaio offrirà una riflessione sull’evoluzione del Museo, sulle sue collezioni e sulle prospettive future, attraverso il contributo di studiosi e figure che ne hanno accompagnato la storia recente.

Un compleanno con tante personalità della cultura

Interverranno Luigi Gallo, direttore ad interim dei Musei Nazionali del Vomero; Nadia Barrella, docente di Museologia all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; Amalia Bizzarro, storica dell’arte e referente di Villa Floridiana; Lucia Caterina, già docente di Archeologia e storia dell’arte cinese all’Università “L’Orientale”; Paola Giusti, già direttrice del Museo Duca di Martina; e Patrizia Piscitello, storica dell’arte dei Musei Nazionali del Vomero.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Musei Nazionali del Vomero e l’Associazione culturale Amici della Floridiana APS, da anni impegnata nella valorizzazione del complesso monumentale e nella costruzione di un dialogo costante tra il Museo, il territorio e i suoi pubblici.

Un centenario che diventa così occasione per ribadire il ruolo del Museo Duca di Martina come luogo di partecipazione culturale, memoria attiva e spazio di condivisione per la città.