Napoli, incendia i cassonetti: “Vedere la spazzatura mi dà fastidio”

Nel quartiere napoletano di Soccavo un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver incendiato alcuni cassonetti dei rifiuti in via Pacifico. L’intervento è scattato dopo le segnalazioni dei residenti, allarmati dal fumo e dalle fiamme che si alzavano dalla strada.

I militari hanno individuato il sospettato nelle immediate vicinanze del rogo. L’uomo, residente nella zona e già noto alle forze dell’ordine, presentava mani e vestiti impregnati di sostanza infiammabile e un forte odore di benzina.

Il tentativo di fuga e le minacce

Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di allontanarsi, arrivando a minacciarli con un cacciavite prima di essere bloccato. Secondo quanto ricostruito, non si tratterebbe di un episodio isolato: in passato l’uomo si sarebbe già reso responsabile di incendi simili ai danni dei contenitori dei rifiuti. Ai militari avrebbe fornito una spiegazione singolare del gesto: “Vedere la spazzatura mi dà fastidio”.

Per il 45enne sono scattate le manette con le accuse di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.