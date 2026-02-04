Il calcio, le liti con la sorella e la foto col gesto della pistola: chi è Giuseppe Musella

Giuseppe Musella ha 28 anni ed è stato arrestato nella notte con l’accusa di omicidio volontario della sorella Ylenia Musella, 22 anni, uccisa a coltellate a Napoli. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Napoli ed eseguito dalla Polizia di Stato.

I due vivevano insieme in un’abitazione del Parco Conocal, tra Ponticelli e Volla, nella periferia orientale della città. Secondo quanto emerso, il delitto si sarebbe consumato all’interno del contesto domestico.

La consegna alla Polizia e la confessione

Dopo il fatto, Giuseppe Musella si è presentato agli agenti e ha confessato di essere stato lui a colpire la sorella con un grosso coltello da cucina. Ylenia è stata raggiunta da una coltellata alla schiena ed è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Villa Betania, dove è morta poco dopo l’arrivo.

Il fermo è stato disposto dal pm Ciro Capasso. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica e il movente maturati nelle ore precedenti al delitto.

Chi è Giuseppe Musella: il profilo social e le immagini pubbliche

Dai suoi profili social emergono pochi elementi della vita privata di Giuseppe Musella. Nella foto profilo compariva su un campo da calcio, con palloni alle spalle, segno di una passione per lo sport. In un’altra immagine mostrava una benda sull’occhio e il gesto della pistola con la mano.

Elementi che ora vengono riletti alla luce di quanto accaduto, mentre gli inquirenti continuano ad approfondire il suo profilo personale e relazionale.

Il contesto del rione Conocal

Giuseppe e Ylenia erano cresciuti nel rione Conocal, quartiere popolare nato dopo il terremoto del 1980 e da anni segnato da disagio sociale e presenza della criminalità organizzata. Un contesto difficile che fa da sfondo alla vicenda. Il patrigno, la madre e lo zio (Antonio Musella) risultano essere in carcere perché ritenuti vicini a clan di camorra.

Secondo quanto trapelato, negli ultimi tempi tra i due fratelli ci sarebbero stati contrasti frequenti. Un aspetto ora al centro delle verifiche investigative.

La vittima e i ricordi degli amici

Ylenia, 22 anni, era molto attiva sui social, dove pubblicava video in cui ballava, foto con le amiche e momenti di vita quotidiana. Di recente era stata a Castellaneta, in provincia di Taranto, per una serata in discoteca.

Le amiche la ricordano sorridente, curata nell’aspetto, legata alla famiglia e in particolare al nipotino appena nato, che spesso mostrava con orgoglio nelle sue storie. Un’immagine di normalità e leggerezza che oggi contrasta con la brutalità di quanto accaduto.