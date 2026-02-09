Vomero, occupano le strisce blu per attirare clienti nel garage: chiedevano fino a 10 euro l’ora

Due titolari di autorimesse nel quartiere Vomero di Napoli sono stati denunciati dopo un controllo dei carabinieri e della polizia locale per aver occupato gli stalli di sosta a pagamento nelle strisce blu per attirare clienti nei propri garage.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati collocavano deliberatamente veicoli – spesso appartenenti ai clienti con abbonamenti mensili – negli spazi pubblici senza il regolare pagamento del ticket, determinando una saturazione artificiale dei parcheggi su strada.

Saturavano le strisce blu per attirare clienti

La pratica aveva lo scopo di indurre gli automobilisti in cerca di posteggio a rivolgersi ai garage a pagamento, dove però le tariffe orarie erano sensibilmente più alte rispetto alla sosta pubblica, generando così un doppio danno: maggiore spesa per l’utente e il rischio di contravvenzioni per divieto di sosta. Il prezzo orario richiesto oscillava tra i 5 ed i 10 euro l’ora.

In un caso, uno dei garage ha occupato impropriamente anche uno spazio riservato alle persone con disabilità grazie all’uso non autorizzato del permesso di un’altra persona. Il veicolo parcheggiato in quella posizione è stato rimosso dalle autorità, mentre le auto senza grattino nelle strisce blu sono state sanzionate da personale dell’ANM.

Il fenomeno dei parcheggiatori e delle autorimesse che sfruttano in modo irregolare gli spazi pubblici per ottenere vantaggi economici non è nuovo nei contesti urbani con forte domanda di sosta, come già documentato in passato da operazioni di controllo e sanzione sul territorio napoletano.