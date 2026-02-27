Per sempre sì, l’autore e figlio di Sal Da Vinci: “All’inizio la pensai per dedicarla al Napoli”

Francesco Da Vinci, figlio di Sal nonchè autore della canzone Per sempre sì, in gara al Festival di Sanremo, intervenuto alla trasmissione La Radiazza, di Radio Marte, ha spiegato come è nato il brano che sta già riscuotendo grande successo.

Per sempre sì, come nasce la canzone di Sal Da Vinci: parla il figlio

Per sempre sì, oltre a far scatenare la platea dell’Ariston in entrambe le serate, si è posizionata al primo posto della classifica delle tendenze di Youtube. Un brano già cantato in tutta Italia, dal balletto ormai diventato virale. Un pezzo che parla di un legame duraturo con la propria anima gemella ma che inizialmente sarebbe nato per esternare un altro tipo di amore: quello verso la squadra del Napoli.

A raccontarlo, ai microfoni de La Radiazza, è stato proprio Francesco Da Vinci: “E’ stata una cosa nata con spontaneità. Questa estate mi trovavo a Milano, paradossalmente questo pezzo è nato a Milano. Praticamente pensai di fare una roba tipo coro da stadio, per il Napoli. Io scherzosamente la pensai proprio come un coro da stadio del Napoli. Tipo: con la mano sul petto, io te lo prometto, davanti a Dio, saremo io e te per sempre, forza Napoli”.

“Poi papà mi disse dai Francè, la vuoi finire di fare lo scemo? Alla fine invece dissi ‘pa’ però guarda che è forte’. Da lì, piano piano abbiamo aggiustato tutto. Abbiamo pensato a questa promessa di amore. Io ero convintissimo che questo pezzo risultasse un po’ quello che rompeva le righe perchè poi tra l’altro è un altro tempo, magari qualcuno poteva aspettarsi un brano alla papà, melodico, e invece siamo andati a rompere le righe”.

Un’intuizione che poi effettivamente si è rivelata vincente: il podio non sarà svelato fino a sabato eppure Sal Da Vinci è già rientrato tra i preferiti, guadagnandosi la Top 5 della terza serata, e il suo brano è il più ascoltato del festival.