Domenica musei gratis per tutti, le meraviglie da visitare a Napoli e in Campania: l’elenco

Feb 27, 2026 - Veronica Ronza

Giardino Pensile del Palazzo Reale di Napoli

Domenica 1 marzo 2026 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli e in Campania.

Musei gratis domenica 1 marzo 2026: i siti a Napoli e in Campania

La Domenica al Museo, che si ripete ogni mese, garantisce l’ingresso libero nei principali siti d’Italia, affermandosi tra gli eventi culturali più attesi da cittadini, visitatori e turisti. Le visite, come sempre, si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei musei, con accesso su prenotazione dove previsto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare i canali ufficiali dei singoli siti o l’app Musei Italiani. Di seguito i musei e i parchi archeologici da ammirare in Campania, suddivisi per provincia.

Musei gratis a Napoli

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli
Napoli (NA)

Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico nazionale di Capri
Capri (NA)

Certosa e Museo di San Martino
Napoli (NA)

Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini
Napoli (NA)

Crypta Neapolitana
Napoli ( NA )

Grotta Azzurra
Anacapri ( NA )

Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”
Napoli ( NA )

Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”
Piano di Sorrento (NA)

Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Napoli (NA)

Museo Archeologico Nazionale di Nola
Nola (NA)

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Napoli ( NA )

Palazzo Reale di Napoli
Napoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli
Pozzuoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia
Bacoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia
Bacoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma
Pozzuoli ( NA )

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica
Ercolano ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale
Boscoreale ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei
Pompei ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana – Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”
Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna)
Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco)
Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis
Torre Annunziata ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Villa Regina
Boscoreale ( NA )

Parco e Tomba di Virgilio
Napoli ( NA )

Villa Damecuta
Anacapri (NA)

Villa Floridiana
Napoli (NA).

Musei gratis a Caserta

Anfiteatro campano
Santa Maria Capua Vetere ( CE )

Museo archeologico nazionale dell’Agro atellano
Succivo ( CE )

Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae
Alife ( CE )

Museo archeologico nazionale dell’antica Capua
Santa Maria Capua Vetere ( CE )

Museo archeologico nazionale di Calatia
Maddaloni ( CE )

Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca
Sessa Aurunca (CE)

Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum
Teano ( CE )

Reggia di Caserta – Palazzo Reale
Caserta ( CE )

Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese
Caserta ( CE ).

Musei gratis a Salerno

Certosa di San Lorenzo
Padula ( SA )

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno
Sarno ( SA )

Museo archeologico nazionale di Eboli
Eboli ( SA )

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano
Pontecagnano Faiano ( SA )

Museo archeologico nazionale di Sala Consilina
Sala Consilina ( SA )

Parchi archeologici di Paestum e Velia- Museo e area archeologica di Paestum
Capaccio Paestum ( SA )

Parchi archeologici di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia
Ascea ( SA )

Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo Archeologico Nazionale
Capaccio Paestum (SA)

Parco archeologico urbano dell’antica Volcei
Buccino (SA)

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia
Pontecagnano Faiano (SA)

Teatro romano di Sarno
Sarno (SA).

Musei gratis Avellino e Benevento

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore
Casalbore ( AV )

Area archeologica di Conza
Conza della Campania ( AV )

Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino
Ariano Irpino ( AV )

Parco archeologico di Aeclanum
Mirabella Eclano ( AV )

Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino
Montesarchio ( BN )

Teatro romano di Benevento
Benevento ( BN ).

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre