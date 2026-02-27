Alicia Keys innamorata del Sud: la star che ha incantato Sanremo ha origini meridionali

Si è esibita al Festival di Sanremo sulle note di L’aurora, Alicia Keys, la star internazionale che ha varcato il palco dell’Ariston in compagnia di Eros Ramazzotti, dichiarando il suo amore per l’Italia e soprattutto per il Sud, omaggiando le sue origini meridionali.

Alicia Keys a Sanremo: la star mondiale ha origini meridionali

Cantautrice, musicista e attrice statunitense, inserita sia nel 2015 che nel 2017 nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo, Alicia Keys ha preso parte come super ospite alla terza serata del Festival di Sanremo. Accolta da Carlo Conti, ha sottolineato il suo legame con l’Italia e in particolar modo con il Mezzogiorno, essendo i suoi nonni materni siciliani.

Alicia è nata a Hell’s Kitchen, un quartiere di Manhattan (New York), il 25 gennaio 1981, figlia di Teresa Augello, originaria di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Craig Cook, uno steward afro-americano. I genitori si separarono quando lei aveva solo quattro anni ed è stata la madre a crescerla sostenendo lo sviluppo del suo talento musicale.

Ha debuttato nel 2001 con il suo primo album, Songs in a minor, ed ha venduto oltre 12 milioni di copie nel mondo, ottenendo cinque Grammy Award nel 2002. Il suo secondo album, The diary of Alicia Keys, ha venduto otto milioni di copie e quattro Grammy. Un esordio di successo così come il seguito dei suoi capolavori musicali.

Alicia Keys è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale mondiale, dotata di un’estensione vocale di tre ottave e capace di suonare ben otto strumenti. I suoi primi tre album risultano fra i cento più venduti del decennio in America.

Il 31 luglio 2010 si è sposata in Corsica con Swizz Beatz, suo produttore, con il quale ha avuto due figli: Egypt Daoud Dean, nato il 14 ottobre dello stesso anno, e Genesis Ali Dean, nato il 27 dicembre 2014.