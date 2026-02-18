Addio a Mariano Rubinacci, si è spento il celebre stilista napoletano

Addio a Mariano Rubinacci, lo stilista napoletano si è spento a 83 anni.

Maison Rubinacci: il primo altelier a Via Chiaia

La sua carriera è stata caratterizzata da una reinterpretazione dello stile classico, che ha saputo fondere il senso della contemporaneità con la ricchezza della tradizione. Il celebre sarto e imprenditore napoletano di fama internazionale è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo, spento all’età di 83 anni, oggi 18 febbraio 2026.

La maison Rubinacci nasce negli anni venti, situata a Napoli in via Chiaia, dal padre di Mariano: Gennaro conosciuto come “Bebè”.

Mariano, educato nel culto dell’eleganza, ha saputo portare avanti l’eredità familiare, conferendo un impulso internazionale all’azienda.

L’espansione a Londra: Mariano Rubinacci ambasciatore dell’eleganza nel Regno Unito

Mariano Rubinacci a Londra aprì un punto di riferimento per l’alta sartoria italiana, al 96 di Mount Street, diventando ambasciatore del gusto napoletano nel Regno Unito. Le sue creazioni conquistarono clienti e collezionisti in Europa e negli Stati Uniti.

La scomparsa dello stilista lascia un vuoto nella storia della sartoria e della moda e per la famiglia: la moglie e i 4 figli che continuano a portare avanti la sua eredità.