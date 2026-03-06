Antonio e Alessia: chi sono i protagonisti dell’aggressione nel bus a Napoli

Momenti di terrore nella serata di ieri su un autobus della linea C32 a Napoli, dove una donna è stata aggredita e accoltellata da un uomo durante il tragitto. L’episodio si è verificato quando il mezzo era arrivato in via Simone Martini, nel quartiere Vomero.

L’aggressore è Antonio Meglio, 39 anni, originario del quartiere Pianura. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe alle spalle una storia segnata da problemi psichiatrici.

La vittima è Alessia Viola, avvocata penalista di 32 anni, conosciuta per la sua preparazione e per la sensibilità nel lavoro. La donna stava tornando a casa dopo una giornata trascorsa tra udienze e impegni professionali quando si è consumata la violenta aggressione.

La scena si è svolta a bordo del bus della linea C32 dell’ANM – Azienda Napoletana Mobilità ed è durata circa un quarto d’ora. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe improvvisamente estratto un’arma e colpito la donna almeno due volte, ferendola al volto e alle braccia.

Alessia Viola avrebbe tentato di difendersi alzando le braccia nel disperato tentativo di proteggersi dai fendenti. L’episodio ha gettato nel panico i passeggeri presenti sul mezzo pubblico, molti dei quali hanno assistito impotenti alla drammatica scena.

L’aggressione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La donna è stata assistita e trasportata in ospedale, mentre il 39enne è stato fermato.

Sull’accaduto sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire cosa abbia scatenato la violenza sull’autobus. L’episodio ha profondamente scosso il quartiere e riaccende il tema della sicurezza sui mezzi pubblici cittadini.