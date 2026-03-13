È morto a Palermo Bruno Contrada, 94 anni, ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde. Napoletano di nascita ma palermitano d’adozione, Contrada aveva trascorso l’intera carriera nel capoluogo siciliano, percorrendo in trent’anni tutte le tappe della gerarchia investigativa: da funzionario di polizia fino ai vertici dei servizi segreti civili. La sua vita, però, è rimasta per sempre segnata da una vicenda giudiziaria lunga e controversa che lo ha accompagnato fino agli ultimi anni.

Arrestato la vigilia di Natale del 1992 — l’anno delle stragi palermitane che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino — Contrada fu accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Aveva operato tra il 1979 e il 1988, negli anni più bui della guerra di Cosa Nostra allo Stato.

Una vicenda giudiziaria lunga trent’anni

Il processo fu una sequenza di verdetti opposti. La prima condanna arrivò il 5 aprile 1996: dieci anni di carcere. La Corte d’appello ribaltò tutto nel 2001, assolvendo Contrada. La Cassazione rimandò gli atti a Palermo, dove nel 2006, dopo 31 ore di camera di consiglio, arrivò una nuova condanna a dieci anni, confermata dalla Suprema Corte l’anno successivo. Seguirono il carcere, i domiciliari, la fine pena nell’ottobre 2012.

Ma la storia non finì lì. L’Italia fu condannata due volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo: la prima nel febbraio 2014, perché il detenuto non avrebbe dovuto restare in carcere quando aveva chiesto i domiciliari per ragioni di salute; la seconda perché, secondo i giudici europei, Contrada non avrebbe dovuto essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto all’epoca dei fatti il reato non era «sufficientemente chiaro» nell’ordinamento italiano.

La battaglia per l’onore e la riparazione parziale

Nonostante le sentenze di Strasburgo, il percorso verso una riabilitazione piena si rivelò irto di ostacoli. Dopo un’altra lunga battaglia giudiziaria, la prima sezione della Corte d’appello di Palermo accolse la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, riducendo però l’indennizzo a 285.342 euro. La Cassazione confermò la sentenza nel 2023.

Fino alla fine Contrada non smise di rivendicare la propria innocenza. «Voglio l’onore che mi hanno tolto, non ho perso fiducia nello Stato» ripeteva. Una frase che racchiude il senso di una vita consumata tra i servizi dello Stato e le aule di tribunale, tra la lotta alla mafia e l’accusa di esserne stato complice: una contraddizione che la giustizia italiana non ha mai del tutto risolto, e che la morte di Contrada lascia aperta come un interrogativo scomodo sulla stagione più drammatica della storia repubblicana.