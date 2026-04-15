Claudio Baglioni alla Federico II: “Sono iscritto all’albo degli architetti di Napoli”

Claudio Baglioni ospite all’Università degli Studi di Napoli Federico II si è raccontato agli studenti anticipando il suo Grand Tour 2026.

Il riconoscimento da parte del rettore Lorito: “Baglioni poeta”

L’incontro riservato agli studenti dei corsi di laurea in musicologia, storia dell’arte, storia dell’architettura e geografia si è tenuto nella suggestiva cornice cinquecentesca della chiesa di San Marcellino dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Al suo ingresso Baglioni è stato accolto dal Rettore Matteo Lorito, che ha consegnato all’artista un simbolo dell’Università Federico II: il sigillo d’Ateneo, realizzato dal Maestro orafo Asad Ventrella. Tra i doni anche una pergamena con motivazione: “All’Architetto Claudio Baglioni, poeta della musica italiana, per l’alto valore artistico e culturale del suo percorso musicale, e per aver scelto, per il suo GrandTour, location di inestimabile valore storico, archeologico e paesaggistico trasformando i suoi concerti in una narrazione della bellezza della Campania e dell’Italia tutta”.

Claudio Baglioni architetto iscritto all’albo di Napoli

L’artista durante l’incontro ha rivelato di essere iscritto all’albo degli architetti di Napoli: “Sono iscritto all’albo degli architetti di Napoli – ha detto Baglioni, come riporta l’ansa – degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori perché facendo un lavoro qui a Napoli, avevo alcuni giorni. Preparai una sorta di esame, una tesi discussa. Poi non ricordo più se questa vicenda sia andata burocraticamente avanti, però vi giuro, sono un architetto credente, ma non praticante. Una buona parte di quelle voglie, di quelle intenzioni me le sono riportate nel mio lavoro, anche se poi non è esattamente quello che ho fatto per 60 anni”.

Lorito ha definito Baglioni: “Un orgoglio nazionale, averlo qui in Federico II a interloquire con i ragazzi delle varie discipline credo che sia un grande arricchimento, soprattutto per voi, ma magari anche un po’ per il Maestro”.

Il cantante sarà presente in Campania Gran teatro di Pompei il 20 e 21 luglio, il 27 agosto negli Scavi di Paestum e il 12 e 13 settembre alla Regia di Caserta.