“Donne, tutto si fa per… me!”: a Napoli un pomeriggio dedicato a stile, benessere e sicurezza femminile

Martedì 9 giugno, presso la sede regionale dell’Associazione 50&Più, un nuovo appuntamento della rubrica “Pianeta Donna” tra moda, cucina, empowerment e difesa personale.

Napoli, un pomeriggio sul “Pianeta Donna”

Prosegue il percorso di “Pianeta Donna”, il format ideato e curato dalla giornalista Elena Barbato che mette al centro il mondo femminile attraverso momenti di confronto, condivisione e crescita personale. Il prossimo appuntamento, dal titolo “Donne, tutto si fa per… me!”, si terrà martedì 9 giugno alle ore 16:30 presso la sede regionale dell’Associazione-Caf-Patronato 50&Più, in via Cervantes 55 a Napoli.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale 50&Più e sostenuta dal presidente regionale Maurizio Merolla, si propone di creare uno spazio aperto a donne di ogni età, dove raccontare esperienze, valorizzare talenti e rafforzare il senso di comunità attraverso il dialogo e la solidarietà.

Un incontro tra eleganza, benessere e condivisione

L’appuntamento di giugno prende ispirazione dalla celebre canzone del Quartetto Cetra e punta a mettere al centro storie, stile e sicurezza. Ad ospitare l’evento sarà la Sala Conferenze Vincenzo Cozzolino, che accoglierà un programma ricco di ospiti e interventi dedicati all’universo femminile.

Tra i protagonisti dell’incontro ci saranno la consulente d’immagine Annalisa Tortora, che parlerà di eleganza e valorizzazione personale, Enza Capitale di Claudia Make-up, con approfondimenti dedicati alla cura e all’estetica del viso, e Rita Di Marzo che proporrà il fascino intramontabile dello stile Twiggy.

Spazio anche al mondo dell’hairstyling con Gino D’Amore e alla gastronomia estiva grazie alla chef Annalisa Aurioso, che presenterà “La cucina d’estate”, un viaggio tra sapori e leggerezza.

Difesa personale ed empowerment al femminile

Uno dei momenti più attesi sarà dedicato alla sicurezza e all’empowerment femminile, con una dimostrazione pratica di difesa personale curata dalle esperte delle Fiamme Oro Daniela Raia, per il settore Judo, e Assunta Canfora, per il settore Pugilato.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere consapevolezza, fiducia in sé stesse e strumenti concreti per affrontare con maggiore sicurezza la quotidianità, in un contesto che unisce formazione, benessere e socialità.

L’invito del presidente Maurizio Merolla

Ad aprire l’incontro sarà il saluto del presidente regionale Maurizio Merolla, da sempre impegnato nella promozione di attività culturali e sociali rivolte alla comunità.

“Vi aspettiamo, un’occasione imperdibile per celebrare la donna in tutte le sue sfumature: tra sorrisi, stili e un pizzico di ironia per vivere insieme un pomeriggio di energia, talento e condivisione!”, ha dichiarato Merolla.

Un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, incontri e spunti di riflessione, all’insegna della valorizzazione del ruolo femminile e della costruzione di una rete sempre più forte di rispetto, inclusione e solidarietà.