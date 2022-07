Gustare buona birra mentre si ascolta musica e si vedono spettacoli dal vivo di vario genere. A Pompei è tutto pronto per l’Entropia Beer Fest, il Festival che esalta la birra campana in programma il 13, 14 e 15 luglio in via Civita 5/A. All’interno della Residenza Artistica ‘Sharing Art’ sarà infatti possibile degustare differenti birre artigianali offerte da 5 produttori locali.

A POMPEI TRE GIORNI A TUTTA BIRRA, ARRIVA L’ENTROPIA BEER FEST TRA MUSICA E CIBO

Uno scenario suggestivo, nel cuore dell’Ager Pompeianus e con un giardino di 5 mila mq, dove ci saranno tre giorni in cui si promoverà la cultura della buona birra, tra cibo e musica. L’idea alla base di Entropia Beer Fest è quella di unire il mondo della birra a quello dello spettacolo. Come spiegato dal direttore artistico e attore Luca Varone:

«L’idea di realizzare questa prima edizione di l’Entropia Beer Fest nasce per ottemperare la linea sperimentale che da anni la Klimax persegue per avvicinare il pubblico al teatro. Fondamentale è stato l’incontro con Emanuele Ambrosino, giovane imprenditore e Birraio del territorio Vesuviano, affinché l’idea potesse concretizzarsi».

Emanuele Menny Ambrosino è insieme a Carmine d’Aniello e Ugo Oropallo colui si occupa di Entropia Big Brain Brewers, uno dei cinque produttori campani di birra presenti all’evento. Gli altri sono Birrificio Incanto, Mal brewing, birrificio delle Cave e Birrificio Cuore Malto per un totale di 15 birre alla spina con una lista variegata su tutti gli stili. Per gli appassionati di birra artigianale ci saranno anche dei laboratori di degustazione (a numero chiuso di 20 persone, da prenotare) con Degustatori UnionBirrai (sarà spiegato come si realizza la preziosa bevanda e come si abbina ai vari alimenti). Ci sarà anche un importante concorso dedicato agli homebrewer patrocinato da Unionbirrai.

IL CALENDARIO DI ENTROPIA BEER FEST

Dal 13 al 15 luglio nella residenza artistica Sharing Art ci sarà la prima edizione di Entropia Beer Fest. La cotta pubblica (dimostrazione in tempo reale di come si produce la birra), il teatro e la musica, faranno da cornice ad un programma che esalterà la birra con musica ed esibizioni dal vivo. Si parte il 13 luglio con porte aperte dalle 18 con il concerto di Tony Tammaro, Frizzi&Lazzi e Mr Raf. Si prosegue il 14 con The Funkin’ Machine e a seguire il Deejay Dirton e Ciccio Sciò. Il 14 sarà anche la volta della Cotta pubblica a partire dalle 12, con la premiazione della migliore Birra artigianale. Il 15, sempre con ingresso dalle 18, ci sarà lo spettacolo comico “Questione di lingua” di e con Luca Varone e Enza Barra, finendo la serata con ‘A paranza r’o Lione. Durante l’intero evento, che è a numero chiuso e richiede la sottoscrizione di una tessera associativa, ci sarà anche un’area food con panini, fritti, provolone impiccato, arrosticini che accompagneranno la birra. Per gli amanti della bionda e non solo, sarà un appuntamento da non perdere.