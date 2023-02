Pompei balcone per gli innamorati. Una scala per arrivare al balcone del primo piano con il sottofondo musicale. E’ l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Pompei che ha messo a disposizione un balcone per gli innamorati di tutto il mondo per giurarsi amore eterno.

Pompei, balcone per gli innamorati

Sono già più di 100 le coppie prenotate, tanti anche i turisti stranieri che aspirano ad essere i nuovi Romeo e Giulietta ma con un finale diverso.

“Gli innamorati di tutto il mondo potranno giurarsi amore eterno a Pompei. L’appuntamento è il 14 febbraio, in via Lepanto alle 16.30. L’Amministrazione Lo Sapio metterà a disposizione un balcone, una scala, la serenata e un coppia di ballerini sospesi in aria come un carillon“, ha scritto il comune sulla sua pagina Facebook.

Gli eventi per i bambini

Per i bambini, invece, sarà un Carnevale divertente e sorprendente con i personaggi della “Melevisione”. Il 18 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Piazza Schettini, Milo e il Lupo accoglieranno i bambini per proiettarli nel mondo incantato della trasmissione TV più magica, educativa e divertente di sempre. Altri appuntamenti per i bambini: 19 febbraio “Domenica in maschera” dalle 10.30 alle 13.30 in via Lepanto, Piazza Bartolo Longo e via Roma; 21 febbraio “Carnevalando a Pompei” dalle 10.00 alle 13.00 in Piazza Bartolo Longo.