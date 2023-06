Il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha realizzato un video nel quale si sposta dal centro di Napoli agli scavi utilizzando la Circumvesuviana, ed ha analizzato alcuni punti secondo lui migliorabili di questo tragitto.

Il direttore degli Scavi di Pompei raggiunge il sito in Circumvesuviana e pubblica il video sui social

Gabriel Zuchtriegel, tedesco di nascita ma napoletano d’adozione, ha assunto la carica di direttore del Parco Archeologico di Pompei nel febbraio del 2021 a soli 39 anni. Fin da subito ha dato un’impronta “social” al proprio lavoro e grande visibilità ad uno dei siti archeologici già tra i più visitati al mondo.

Il video, pubblicato sui canali social ufficiali prima persona che testimonia lo spostamento del direttore partendo da uno dei decumani di Napoli. Zuchtriegel si avvia a piedi passando per I secolo d.C. e venute alla luce soltanto in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale: un sito “tenuto bene ma da valorizzare”, secondo Zuchtriegel. , pubblicato sui canali social ufficiali Pompeii – Parco Archeologico , è una ripresa inche testimonia lo spostamento del direttoredi Napoli.si avvia a piedi passando per via Duomo dove riserva qualche secondo al complesso di Carminiello ai Mannesi , dove sono visibili (e visitabili solo su richiesta) i resti di alcune costruzioni risalenti al. e venute alla luce soltanto in seguito ai bombardamenti della: un sito “tenuto bene ma da valorizzare”, secondo Zuchtriegel.

cinta muraria cittadina in epoca greca. Da lì a pochi passi arriva alle biglietterie della EAV, la società che gestisce la ferrovia Circumvesuviana, dove è però costretto a pagare con la carta di credito perché i bigliettai non avevano moneta spicciola per il resto. Andando in direzione della stazione centrale, il direttore attraversa via Forcella soffermandosi sul famoso “cippo a Forcella” , un gruppo di pietre facenti parte della. Da lì a pochi passi arriva alle biglietterie della EAV, la società che gestisce la, dove è peròperché i bigliettaiper il resto.

Zuchtriegel registra alcune parti dello spettacolare percorso del treno che passa per le stazioni di Ercolano Scavi, che suggerisce di visitare, e di Villa Regina a Boscoreale: quest’ultimo è un altro sito archeologico del Parco archeologico di Pompei, dove i visitatori possono passeggiare all’interno di una fattoria d’epoca romana attorno al quale sono stati recuperati molti reperti oggi conservati nell’Antiquarium presente nel complesso. registra alcune parti delloche passa per le stazioni di, che suggerisce di visitare, e di: quest’ultimo è un altrodel Parco archeologico di Pompei, dove i visitatori possono passeggiare all’interno di unaattorno al quale sono stati recuperati molti reperti oggi conservati nell’Antiquarium presente nel complesso.

Il direttore Zuchtriegel: “Date una cassa a quei poveri cristiani e valorizzate Villa Regina a Boscoreale”

Il viaggio di Zuchtriegel, com’egli stesso testimonia a fine video, è stato comunque piacevole e senza intoppi. Un responso non scontato, visti i tanti disagi che affrontano turisti e pendolari quotidianamente sulle tratte ferroviarie dell’EAV all’ombra del Vesuvio: non sono rari i casi di utenti che postano sui social testimonianze video di treni in avaria, vagoni che cacciano fumo o gocciolano acqua nei giorni di pioggia, corse che saltano e vetture che si fermano in mezzo al nulla costringendo i passeggeri a camminare sui binari per raggiungere la destinazione. Il direttore degli scavi si lascia invece trasportare guardando il Vesuvio coperto dalle nuvole, regalando anche una citazione del poeta francese Jean Cocteau: “Il Vesuvio fabbrica tutte le nuvole del mondo”

Il Vesuvio fabbrica tutte le nuvole del mondo – Jean Cocteau