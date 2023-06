Un pianoforte negli Scavi di Pompei: il dono dalla Finlandia per la Festa della Musica

In occasione della Festa Europea della Musica, mercoledì 21 giugno sarà installato un pianoforte agli scavi di Pompei, nei pressi del quadriportico dei teatri: il piano sarà a disposizione di chiunque vorrà esibirsi per suonare dal vivo, professionisti e semplici amatori.

Un pianoforte agli scavi di Pompei per la Festa della Musica: il dono di un istituto finlandese

Si tratta di un pianoforte Steinweg a mezza coda in mogano: un modello da camera, fabbricato nella prima metà del secolo scorso a Braunschweig, in Germania, commercializzato dalla ditta Fazer pianoforti di Helsinki e pervenuto all’Instituto Romanum Finlandiae negli anni ’80. L’istituto ha voluto donarlo al Parco archeologico di Pompei in virtù dei rapporti che hanno legato i due istituti dalla fine degli anni ’50, grazie al sodalizio istauratosi tra il direttore Veikko Vãánánen e l’archeologo Matteo Della Corte. Il trasporto e l’intervento di accordatura sono stati sostenuti dal Rotary club di Pompei.

Il Parco ha accolto con grande piacere questa donazione, che sarà utilizzato per arricchire la proposta culturale di eventi del Parco, unendo così alla suggestione dei luoghi l’armonia della musica. L’iniziativa è volta a coinvolgere attivamente il pubblico di visitatori di Pompei: il Parco archeologico partecipa mercoledì 21 giugno 2023 alla Festa europea della musica, l’evento musicale promosso dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la Siae, l’Afi, e coordinata dall’Associazione Italiana Promozione Festa della Musica.

Sarà una giornata dedicata alla musica dal vivo e alla valorizzazione della molteplicità e diversità delle pratiche musicali in tutta Europa e nel mondo, il cui tema di quest’anno è “Vivi la Vita!”. Mercoledì 21 giugno il pianoforte sarà disponibile per i visitatori del Parco dalle 9,00 alle 18,30 nei pressi del quadriportico dei teatri.

Il Quadriportico dei Teatri, ecco l’area degli scavi di Pompei che ospiterà il pianoforte

Il Quadriportico dei Teatri, chiamato anche Caserma dei Gladiatori è una struttura del I secolo a.C. e sorge attiguo ai teatri Grande e Piccolo nei pressi della porta di Stabia. In epoca romana si trattava di una struttura di supporto alle attività che si svolgevano propri nei vicini teatri e ad essi direttamente collegata. L’accesso più comodo per raggiungerlo è quello di via Plinio, in piazza Immacolata.

Non solo pianoforte, a Pompei una giornata intera di eventi dedicati alla musica

Per la Festa della Musica, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Carmine Lo Sapio in collaborazione con diverse Associazioni, tra cui le Pro Loco d’Italia, e le imprese del territorio, ha messo in campo una giornata di eventi musicali suddivisa in tre momenti, dedicati alle Capitali della Cultura 2023 Brescia e Bergamo, al cantautorato e al momento magico che sta vivendo Napoli e la sua città metropolitana. La Direzione Artistica sarà affidata a Giuseppe Scagliarini, referente della FdM – Roma e sostenuta dalla Commissione Europea e dal Ministero della Cultura.