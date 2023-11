Napoli e la Campania continuano a vivere un periodo particolarmente positivo dal punto di vista turistico, incantando migliaia di visitatori e non solo: il prestigioso magazine National Geographic ha inserito proprio Pompei nella lista delle 30 destinazioni più emozionanti del mondo da visitare nel 2024.

Pompei su National Geographic: è tra le mete più belle del mondo

Il prestigioso magazine, pubblicato in moltissimi paesi del mondo e tradotto in 31 lingue diverse, ha stilato la The Cool List, consigliando le mete più belle ed entusiasmanti da visitare in vista dell’arrivo del nuovo anno.

Tante le meravigliose località del mondo premiate dal National Geographic. Tra queste soltanto due si trovano in Italia e in particolare una è situata nella provincia di Napoli: si tratta di Pompei, la perla partenopea ricca di storia, cultura e fede. L’altra destinazione italiana, invece, è l’Emilia Romagna.

LEGGI ANCHE

Sono napoletane due delle Cattedrali più belle d’Italia: tra le 15 meraviglie premiate

“Coloro che vogliono approfondire l’antica Italia dopo aver trascorso alcuni giorni esplorando la Città Eterna possono ora recarsi a Pompei , patrimonio mondiale dell’UNESCO, in meno di due ore, grazie a un nuovo treno diretto da Roma” – si legge nella descrizione del magazine.

“Recentemente è emersa la Casa dei Vettii. Nel frattempo, nell’area Regio IX del sito, nel 2023 sono state fatte ulteriori scoperte, tra cui gioielli, resti umani e un affresco di natura morta raffigurante cibo. Come ha affermato il ministro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano: Pompei è uno scrigno che rivela sempre nuovi tesori“.

Destinazioni migliori del 2024: la lista completa del National Geographic

Alpi Albanesi (Albania);

Belfast (Irlanda del Nord);

Emilia Romagna (Italia);

Galloway e Ayrshire meridionale (Scozia);

Nordland (Norvegia);

North Yorkshire (Inghilterra);

Pompei (Italia);

Saima (Finlandia);

Tartu (Estonia);

Europei 2024 in Germania;

La Valletta (Malta);

Whisky (Galles);

Wild Altlantic Way (Irlanda);

Deserto di Atacama (Cile);

Lima (Perù);

New York (Stati Uniti);

Miami (Stati Uniti);

Dominica (Caraibi);

Nuova Scozia (Canada);

Texas (Stati Uniti);

Penisola dello Yucatàn (Messico);

Iberà (Argentina);

Akagera (Ruanda);

Foreste secche Andrefana (Madagascar);

Sierra Leone;

Sikkim(India);

Tainan (Taiwan);

Xi’an (Cina);

Vittoria (Australia).