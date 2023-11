Sono napoletane due delle Cattedrali più belle d’Italia: tra le 15 meraviglie premiate

Sono partenopee due delle cattedrali più belle d’Italia inserite nella classifica stilata da Musement, una delle piattaforme più popolari per la prenotazione di attività, tour e musei: si tratta del Duomo di Napoli e del Pontificio Santuario di Pompei che raggiungono la Top 15 dei gioielli premiati a livello nazionale.

Classifica Cattedrali più belle d’Italia: Napoli e Pompei nella Top 15

Luoghi di culto ma anche siti di grande importanza architettonica e culturale, molti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Unesco, le chiese e le cattedrali italiane rientrano tra i monumenti più apprezzati del nostro Paese. Per questo motivo Musement ha analizzato oltre 300 cattedrali e concattedrali d’Italia, sulla base del numero di recensioni presenti su Google, per realizzare la classifica di quelle più apprezzate a livello nazionale.

Ad occupare il podio delle 15 cattedrali più popolari d’Italia sono, in ordine, il Duomo di Milano, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore (Firenze) e la Cattedrale di Palermo. Seguono il Duomo di Siena, la Basilica di San Giovanni in Laterano (Roma), il Duomo di Monreale, la Basilica della Santa Casa (Loreto) e la Basilica di San Marco (Venezia).

Al nono posto spicca il Duomo di Napoli con ben 17.035 recensioni. Subito dopo si collocano il Duomo di Orvieto, il Duomo di Como e il Pontificio Santuario di Pompei con 12.688 recensioni. A chiudere la Top 15 il Duomo di Modena, il Duomo di Cefalù e il Duomo di Pisa.

“Oltre a essere uno degli edifici religiosi più importanti della città, la rilevanza culturale, artistica e storica del Duomo di Napoli è notevole. Al suo interno si trovano la basilica di Santa Restituta, che ospita il battistero più antico del mondo occidentale, e la Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro, dove si possono ammirare le preziose decorazioni del Domenichino e la più grande collezione di argenti del mondo. Inoltre, tre volte l’anno, nel duomo si celebra il rito del sangue di San Gennaro” – con queste parole Musement descrive il gioiello partenopeo premiato.

Per il Santuario di Pompei, invece, si legge: “La città di Pompei è famosa in tutto il mondo per il suo sito archeologico, ma c’è un altro luogo che attira milioni di persone ogni anno. Si tratta del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, uno dei luoghi di devozione mariana più importanti d’Italia. Accanto alla sua magnifica facciata, inaugurata nel 1901 e dedicata alla pace universale, si erge l’enorme campanile, alto 80 metri, sul quale si può salire per godere di una bellissima vista. All’interno della chiesa si trova la venerata icona della Madonna di Pompei e ogni 13 novembre (data di arrivo del dipinto nella basilica), il Santuario di Pompei ospita la tradizionale Discesa del Quadro”.