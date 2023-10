È napoletano uno dei Parchi Nazionali più belli d’Italia: è tra i 25 paradisi premiati

Si trovano in Campania due dei parchi nazionali più belli d’Italia: a confermarlo è Holidu, il portale di prenotazione di alloggi fra i più importanti in Europa, che ha stilato la classifica delle 25 destinazioni migliori per gli amanti della natura, comprendendo il Parco Nazionale del Vesuvio, in provincia di Napoli, e quello del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

In Campania 2 dei Parchi Nazionali più belli d’Italia: la classifica

Holidu ha stilato la graduatoria mettendo a confronto i parchi nazionali italiani e ordinandoli, prima in base al numero di sentieri che ciascuno di essi contiene, poi sulla base del punteggio fornito dagli utenti di Google Maps. In caso di parità è stata data la precedenza al Parco con maggiore estensione territoriale.

Sono ben 25 le meraviglie naturalistiche che hanno ottenuto i migliori punteggi, entrando a far parte della classifica dei Parchi Nazionali più belli d’Italia. Tra questi due gioielli campani: il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che occupa il 14esimo posto e il Parco Nazionale del Vesuvio che conquista la 22esima posizione.

Al primo posto c’è il Parco Nazionale dello Stelvio (Trentino Alto Adige – Lombardia), seguito dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (Toscana – Emilia Romagna). A chiudere il podio il Parco Nazionale del Gran Paradiso (Valle d’Aosta – Piemonte).

Già nello studio condotto di recente da Musement, la piattaforma digitale per prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, le due mete campane premiate da Holidu sono state inserite nella lista dei 10 siti naturalistici da visitare almeno una volta nella vita. Una ulteriore conferma per le perle del Napoletano e del Cilento che continuano ad incantare i turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Parchi nazionali più belli d’Italia: la classifica di Holidu