Nelle ultime ore si era fatto largo a Torre del Greco il nome di Francesco Mango, presidente dell’FC Pompei, in relazione ad una presunta cena segreta avvenuta tra alcuni imprenditori del territorio che avrebbero discusso l’acquisizione lampo della SS Turris Calcio per evitare al club corallino l’esclusione dal campionato di Serie C.

La redazione di Vesuviolive.it ha contattato in esclusiva il numero uno del club campano, che ha smentito categoricamente qualsiasi tipo di contatto negli ultimi mesi con persone vicine all’ambiente torrese.

ESCLUSIVA/ Turris, Mango (presidente FC Pompei) smentisce la cena segreta: “Sorpreso dalle voci, nessun contatto”

Queste le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni: “Ho letto anche io la notizia di una presunta cena a cui avrei partecipato. Sono rimasto francamente sorpreso, perché negli ultimi mesi non ho avuto nessun contatto con persone vicine all’ambiente Turris. Nonostante sia lusingato dal fatto che il mio nome sia stato affiancato a quello del club corallino, ribadisco che non c’è nulla di vero e che non c’è stato nessun incontro”.

“L’unico contatto avuto risale a prima dell’estate, quando la famiglia Colantonio, verso cui nutro grande stima, era ancora proprietaria del club. In quell’occasione ebbi un colloquio con alcuni intermediari, che poi però non ebbe nessun seguito”.

“Ad oggi sono concentrato sul mio Pompei e sul progetto che ho messo su, non potrei mai mancare di rispetto a questa gente. In futuro, come si suol dire, mai dire mai, anche se qualsiasi discorso sarebbe eventualmente rinviato alla fine di questa stagione sportiva”.