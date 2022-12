Natale alla Reggia di Portici, mercatini, presepe vivente e coro gospel

Natale alla Reggia di Portici. Un’occasione imperdibile per visitare la dimora storica di Carlo di Borbone in una veste “unica” da vivere con tutta la famiglia.

Natale alla Reggia di Portici

Parte la sesta edizione di Natale in Reggia, dall’8 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023 presso il Galoppatoio Reale della Reggia di Portici la magia del Natale prende vita con un programma dedicato sia agli adulti che ai più piccini.

Spettacoli, presentazioni di libri, teatro, animazione, visite guidate, seminari, stand di prodotti tipici e di artigianato animeranno le giornate alla Reggia. Inoltre, la presenza di postazioni in cui si realizzeranno esperimenti e dimostrazioni scientifiche consentiranno di divulgare le tematiche di ricerca affrontate al Dipartimento di Agraria, mentre lo staff di orientamento fornirà indicazioni sull’offerta didattica agli interessati.

Un’occasione particolarmente importante quest’anno, in quanto ricorre l’anniversario dei 150 anni della fondazione della Reale Scuola Superiore di Agricoltura a Portici. La kermesse, nata dalla collaborazione del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Centro MUSA e patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Comune di Portici, permetterà ai visitatori di godere dell’atmosfera natalizia in un luogo straordinario, con una scenografia naturale di grande impatto, la dimora storica di Carlo di Borbone.

Mercatini, concerti e foto con Babbo Natale

I mercatini di Natale in Reggia, gli eventi culturali e le Scienze Agrarie sotto l’albero, vi aspettano per vivere il Natale all’insegna della storia, della cultura, della ricerca, ma anche della scienza, della musica, dei colori e delle emozioni. La mostra mercato con circa 30 espositori che propongono idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche. Gli stand saranno distribuiti tra gli spazi del Galoppatoio Reale dando l’opportunità ai visitatori di conoscere e visitare aree inedite della Reggia. Inoltre il 17 dicembre ci sarà il Presepe Vivente, poi il concerto di coro gospel e tanto altro.

Per tutte le info su programma e orari, visita il sito nataleinreggia.it