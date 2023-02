E’ napoletana una delle 10 città più romantiche d’Italia: batte Sanremo e Milano

Portici è tra le 10 città più romantiche d’Italia secondo Amazon: il Comune napoletano si è aggiudicato il quarto posto della classifica stilata ogni anno, in occasione di San Valentino, sulla base delle vendite di romanzi rosa registrati.

Portici tra le 10 città più romantiche d’Italia per Amazon

Al primo posto c’è Lucca mentre Cagliari e Siena conquistano rispettivamente la seconda e terza posizione. Segue Portici che batte Sanremo, Trieste e Bolzano. Infine, chiudono la classifica Milano, Gallarate e Pavia. E’ la prima volta che la cittadina partenopea conquista un piazzamento del genere.

Un risultato che si basa sul boom di vendite di romanzi d’amore, sia in formato cartaceo che come e-book, e che non sorprende il primo cittadino, Enzo Cuomo, che a Il Corriere del Mezzogiorno ha rivelato: “Non mi stupisce questo primato. Nella nostra città si legge molto, abbiamo anche un assessore con delega alla lettura. Siamo uno dei Comuni più scolarizzati d’Italia, uno dei pochi dove si può frequentare dall’asilo nido all’università”.

In occasione della festa degli innamorati è stato lanciato anche un concorso a tema, intitolato Innamorati di Portici. Si tratta di un contest fotografico organizzato dal Centro Commerciale Naturale Leonardo Da Vinci in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Fino al 28 febbraio sarà possibile partecipare inviando una qualsiasi foto che simboleggia l’amore, scattata in uno dei luoghi della città di Portici, tramite mail all’indirizzo staff.sindaco@comune.portici.na.it. I tre scatti migliori saranno premiati.