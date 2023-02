Proposta matrimonio Portici. Una proposta di matrimonio in piazza davanti a tutti e con un balletto. E’ successo ieri a Portici e le immagini sono state condivise dal sindaco Enzo Cuomo.

Proposta matrimonio Portici: il video diventa virale

“Mi sposi?“, sono le due parole apparse sulle t-shirt degli otto giovani ballerini che hanno danzato nel piazzale Brunelleschi. Claudia era seduta ai tavolini di un bar con alcune amiche, a fine coreografia i ballerini hanno sollevato felpe e maglioni facendole vedere le lettere che componevano la domanda. La ragazza è stata poi portata al centro della piazza mentre Renato è apparso con in mano un mazzo di rose rosse e un anello. Si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. “Anche per questo Portici viene considerata una città romantica“, ha commentato il sindaco Enzo Cuomo, postando il video sulla sua pagina Facebook.

Per vedere il video clicca qui.

La proposta in una pizzeria

E’ di un anno fa il video di una proposta di matrimonio particolare. Protagonisti sono Frank e Laura: il giovane si è rivolto a Errico Porzio chiedendogli di realizzare una pizza con la scritta “Mi vuoi sposare?” da consegnare alla sua fidanzata.

Il filmato è stato pubblicato dal noto pizzaiolo. Errico Porzio si reca personalmente a consegnare la pizza, appositamente coperta con un velo di impasto per non rovinare la sorpresa, a Laura. La giovane si è commossa e ha pronunciato il proprio sì a Frank che si era inginocchiato per consegnarle l’anello. Tantissima l’emozione della coppia, tanto che una cliente ha dovuto ricordare ai clienti: “E l’anello glielo vuoi mettere?”.