Fattorie Aperte 2023 in Campania: aprono 300 fattorie didattiche, ingresso gratis

Fattorie Aperte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. Il 6 maggio 2023 si tiene infatti la XIV edizione della manifestazione. Un evento che ha lo scopo di avvicinare giovani e adulti al mondo scientifico e alla sanità di prevenzione. Nel corso della manifestazione saranno in totale 300 le Fattorie Didattiche della Campania apriranno i propri cancelli per ospitare gratuitamente gruppi scolastici e consumatori, offrendo un variegato programma di attività, con laboratori e percorsi didattici.

Fattorie Aperte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici

Le Fattorie Aperte rappresentano un’opportunità per scuole, famiglie e visitatori di scoprire il lavoro svolto dall’Istituto nel settore dell’agricoltura, dell’allevamento e della sicurezza alimentare. Le attività didattiche proposte coinvolgeranno gli ospiti in un percorso di apprendimento interattivo, grazie al quale sarà possibile conoscere da vicino gli animali, i processi produttivi e le metodologie di controllo della qualità degli alimenti.

Un progetto promosso dall’assessorato all’agricoltura della Regione Campania che coinvolge bambini e ragazzi delle scuole che potranno così vivere un’esperienza educativa unica e coinvolgente, che valorizza la conoscenza del territorio e delle sue risorse ma che approfondirà anche argomenti come l’agricoltura sostenibile, la biodiversità e la valorizzazione della dieta mediterranea. Le tante iniziative protagoniste nella kermesse di questa edizione spazieranno dalle filiere del mare all’ambiente, dalle attività forensi ai progetti di ricerca dell’IZSM fino all’antibiotico resistenza e al nuovo concetto di medicina unica, la “One Health”.

“Queste manifestazioni rappresentano un importante elemento per la crescita culturale e sociale per bambini, studenti e cittadini, oltre che un’opportunità di sviluppo economico e sostenibile dei territori rurali, ma anche uno strumento per promuovere la filiera agroalimentare campana e discutere di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici” – dichiara il Direttore Generale dell’IZSM, Antonio Limone.

Le Fattorie Aperte sono aperte a tutte le scuole, le famiglie ed i visitatori che desiderano approfondire il legame tra agricoltura, ambiente e salute.

Fattorie Aperte a Portici, quando e come

La XIV edizione della manifestazione Fattorie Aperte, si terrà il 6 maggio 2023 all’Istituto Zooprofilattico di Portici.

Info e contatti

IZSM: Via Salute, 2 – Portici (NA)

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 081 7865245 – 081 7865334 081 7865274

urp@cert.izsmportici.it – urp@izsmportici.it