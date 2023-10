Portici, rapina alle Poste: arrestati i tre malviventi. Erano tornati a recuperare i soldi

È già finita la caccia ai tre rapinatori che ieri hanno svaligiato l’ufficio delle Poste Italiane in via Diaz a Portici, portando via un bottino di circa 65 mila euro e facendo perdere temporaneamente le proprie tracce dopo l’inseguimento da film della Polizia. Gli agenti delle forze dell’ordine con una volante erano partiti prontamente a caccia della Fiat 500 su cui erano saltati a bordo i malviventi, ma non erano riusciti a fermarli nonostante gli stessi si fossero scontrati con un autobus dopo aver imboccato una strada in controsenso. I tre, infatti, erano riusciti a scappare a piedi, infilandosi in un parco in via Canarde Sciuscelle, che spunta anche nella principale via Libertà.

Rapina alle Poste di Portici, arrestati i tre malviventi

Lì i rapinatori, originari di Giugliano, avevano nascosto la borsa contenente la refurtiva in un’insenatura di un muro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, le forze dell’ordine sono riuscite a ritrovare il nascondiglio, ed hanno pazientemente atteso lo scontato ritorno dei tre uomini in nottata. A sorpresa, invece del danaro rubato, ad attenderli c’erano gli agenti in divisa, che hanno provveduto al loro arresto.

Questo il commento del sindaco di Portici Enzo Cuomo attraverso il suo profilo ufficiale Facebook dopo l’arresto dei malviventi: “Due buone notizie al termine di una giornata, quella di ieri, iniziata malissimo. Claudio il titolare del negozio di abbigliamento Nairoby in Via Benvenuto Cellini a Portici riprende sabato le attività dopo che la settimana scorsa gli era stato completamente svaligiato il negozio dai ladri. Sabato lo andremo a trovare e spero veniate in tanti a portare sostegno e solidarietà. Gli Agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Portici-Ercolano, diretti dal Primo Dirigente dr.Marcello Castello, nella tarda serata di ieri hanno identificato ed arrestato i rapinatori dell’Ufficio Postale di Via Diaz, tornati a Portici a recuperare il bottino della rapina nascosto all’interno di un parco durante la fuga a piedi. La prossima settimana è programmato un incontro con il Prefetto di Napoli ed i vertici delle Forze dell’Ordine per affrontare le criticità strutturali in materia di sicurezza urbana della nostra Città”.