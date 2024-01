Dall’America a Torre del Greco e Portici, auguri nonna Philomena: ha compiuto 100 anni

Si festeggia il traguardo di un’altra centenaria nel Napoletano: è quello di nonna Philomena che, nel corso della sua vita, dopo un periodo trascorso in America ha scelto di ritornare al Sud, trasferendosi prima a Torre del Greco, poi a Portici. È stato proprio il sindaco Enzo Cuomo a consegnarle una targa celebrativa nel giorno del suo compleanno.

Dall’America a Torre e Portici: Philomena compie 100 anni

“Cento di questi giorni. La festeggiata di oggi, la signora Philomena Disette, oltre ad avermi accolto in casa sua con i suoi figli, mi ha raccontato un po’ della sua avvincente vita trascorsa fra l’America e l’Italia. Da Stratford, nel Connecticut, dove ha vissuto per anni fino al rientro in Italia, prima a Torre del Greco e poi a Portici“ – ha raccontato via social il primo cittadino porticese.

“Una splendida signora che, come mi ha raccontato, è stata negli anni pioniera di tanti cambiamenti che hanno interessato le donne: ad esempio, una delle prime a guidare l’auto in un’epoca in cui era ancora piuttosto inusuale. Un appassionante racconto della storia di una famiglia che ha desiderato lasciare gli Stati Uniti per ritornare al Sud, in una terra che gli era rimasta nel cuore e dove ha deciso di investire per il futuro”.

Il sindaco Cuomo ha condiviso con i cittadini alcune foto che lo ritraggono in compagnia della signora Philomena, scattate proprio al momento della consegna della targa alla festeggiata, a nome dell’intera amministrazione comunale.

“Sono felice di aver consegnato alla signora Philomena un omaggio da parte dell’amministrazione per un traguardo così importante come i 100 anni e le auguro a nome della nostra comunità, di festeggiarne ancora tanti, attorniata dall’affetto di figli e nipoti. Sono attualmente 22 le persone di 100 anni che vivono a Portici, un piccolo grande record”.