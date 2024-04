Meraviglia a Portici, apre il nuovo lungomare con altre spiagge gratis per tutti: quando

In vista della bella stagione, la città di Portici si avvia verso la totale apertura del nuovo lungomare con ulteriori spiagge gratis, adeguatamente attrezzate, pronte ad accogliere cittadini e visitatori. Dovrebbero essere fruibili già nel corso di questa estate come annunciato dal sindaco Enzo Cuomo.

Nuovo lungomare Portici: aprono altre spiagge gratis

Lo scorso luglio fu inaugurata la spiaggia Cirotto, la prima del Waterfront in corso d’opera accessibile dal Viale Camaggio, insieme alla prima porzione del nuovo lungomare. Totalmente gratuita, con docce e bagni gratis, la spiaggia si trova poco distante da quella delle Mortelle, dotata a sua volta di attrezzature moderne e spazi dedicati alle persone diversamente abili.

A queste si aggiungeranno, nel breve, altri arenili completamente liberi ed accessibili per tutti. Un intervento che dovrebbe essere portato a termine questa estate, in concomitanza con la totale apertura del nuovo lungomare porticese. Ad annunciarlo è il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.

“Programmare i servizi per offrire spiagge pulite ai nostri cittadini vuol dire anche attrezzarsi adeguatamente. La scorsa estate abbiamo aperto un primo tratto del lungomare con la spiaggia Cirotto che si è aggiunta a quella delle Mortelle. Entrambe le spiagge sono state fruite liberamente e gratuitamente“ – si legge nella nota diffusa via social dal primo cittadino.

“Speriamo e contiamo per questa estate di aprire l’intero lungomare anche con altre ed ulteriori spiagge. In una città di soli 3 km con una altissima densità abitativa non è per nulla scontato e semplice progettare e realizzare ciò che stiamo facendo. Questa è la differenza tra chi fa e chi sa solo criticare quelli che fanno” – ha concluso.