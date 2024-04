VIDEO/ Mare limpido a Portici: quasi pronto il nuovo Lungomare con spiagge e servizi gratis

L’impegno della città di Portici continua in vista dell’estate, con i lavori che procedono in maniera spedita e sono seguiti personalmente dal sindaco Enzo Cuomo che si pone l’obiettivo di inaugurare, in tempo per la stagione balneare, il nuovo Parco a mare.

In estate il nuovo Lungomare di Portici con spiagge libere e attrezzate

Questa mattina in primo cittadino ha pubblicato un video in cui riprende le acque del mare di Portici, limpide, che promettono certamente una buona estate ai porticesi così come ai cittadini dei comuni limitrofi che saranno molto invogliati dalla prospettiva di godere delle spiagge libere ed attrezzate. Portici si sta dotando infatti di un nuovo lungomare, con la spiaggia di Cirotto aperta l’anno scorso e nuove spiagge che sono in corso di completamento nel 2024. A queste si aggiunge la spiaggia delle Mortelle pre esistente. Molto apprezzato anche il macchinario Nemo Track, acquistato e presentato nelle scorse settimane, che è in grado di pulire 6000 metri quadri di spiaggia all’ora.

Questo il commento del sindaco di Portici Enzo Cuomo: “La scorsa estate abbiamo aperto un primo tratto del lungomare con la spiaggia Cirotto che si è aggiunta a quella delle Mortelle. Entrambe le spiagge sono state fruite liberamente e gratuitamente. Speriamo e contiamo per questa estate di aprire l’intero Parco a mare del WATERFRONT anche con altre ed ulteriori spiagge. Non è per nulla scontato e semplice progettare e realizzare ciò che stiamo facendo. È questa la differenza tra chi fa e chi sa solo criticare quelli che fanno! Pilo a pilo se fa ‘o penniello!”.