Francesco Schettino e Fabio Giustino sono nuovi calciatori del Portici 1906. Rispettivamente difensore e attaccante, arrivano dalla S.S. Juve Stabia.

Altri due acquisti per il Portici 1906: dalla Juve Stabia arrivano Schettino e Giustino

Il Portici 1906 comunica alla Città e agli organi di stampa di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Francesco Schettino e Fabio Giustino.

Il parco “under” del Portici 1906 cresce con gli innesti di due elementi del settore giovanile della Juve Stabia. Briosi e vivaci, Schettino e Giustino sono già stati integrati nella rosa a disposizione di mister Gaetano Perrella.

Francesco Schettino è un terzino destro classe 2006, tra le fila della Scuola Calcio “Azzurri” ha inizio il suo percorso calcistico. Percorso che prevede una tappa importante ovvero quella del settore giovanile della Juve Stabia. Quattro anni in maglia gialloblu: una trafila partita dagli Under15 fino alla fascia di capitano della selezione Under17. Ed infine, nella passata stagione in Primavera 3, il sogno promozione spezzato solo in finale, nell’amaro doppio scontro in finale contro i pari età dell’Avellino.

Fabio Giustino è un esterno offensivo classe 2006. Nei primi anni si divide tra la Scuola Calcio “Virtus Belsito” e la Scuola Calcio “Academy Posillipo”. Anche per lui si presenta la grande opportunità del settore giovanile stabiese: l’esperienza con la divisa della Juve Stabia dura due anni. In questo periodo è aggregato alla selezione Under 17 delle vespette, riuscendo a strappare anche una convocazione per la Nazionale Under 17 della Serie C.

A questi due ragazzi va il nostro più caloroso benvenuto a Portici. Ai direttori Mainolfi e Amodio vanno invece i più sentiti ringraziamenti per la riuscita dell’operazione.