Riapre con una sala in più la Pizzeria Vesuvio a Portici: un nuovo capitolo di gusto e innovazione

Nuovo look e nuovi spazi per la pizzeria Vesuvio a Portici

Grande successo per l’inaugurazione della Pizzeria Vesuvio a Portici dopo i lavori di ristrutturazione che hanno completamente trasformato gli interni ed aggiunto un’ampia sala in più al locale di via Benedetto Croce 44.

Pizzeria Vesuvio: grande inaugurazione dopo il restyling

Dopo un periodo di chiusura per importanti lavori di ristrutturazione della storica sede di Portici, la Pizzeria Vesuvio ha finalmente riaperto le sue porte al pubblico con una grande serata di inaugurazione tenutasi lunedì 16 settembre. Considerata ormai un’eccellenza della pizza in ogni sua declinazione, Pizzeria Vesuvio ha deciso di rinnovarsi per offrire ai suoi clienti un’esperienza ancora più accogliente e moderna, senza però rinunciare alla tradizione che l’ha resa famosa nella provincia napoletana e non solo.

Dal genio culinario del maestro pizzaiolo Luigi Petrone sono nate delle idee di pizza assolutamente innovative pur nel rispetto assoluto della tradizione, della qualità e dell’eccellenza delle materie prime: un faro che ha da sempre guidato il successo del locale. Un successo tributato, confermato costantemente e consacrato con l’inaugurazione di ieri proprio dalla sempre più numerosa ed affezionata clientela, pronta ad affollare gli spazi di via Benedetto Croce a Portici, così come quelli della sede presso il Centro Direzionale di Napoli.

A fare gli auguri ai fratelli Petrone ed al loro team molti ospiti d’eccezione del mondo politico: Enzo Cuomo, sindaco di Portici; Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, Gianni Marino, consigliere comunale di San Giorgio a Cremano, la vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania Loredana Raia.

Una sala in più e nuovi arredi

Infatti, tra le principali novità spicca l’aggiunta di una nuova sala, che permetterà di accogliere un numero maggiore di ospiti, soprattutto durante i fine settimana e le occasioni speciali: con l’aggiunta di questi nuovi spazi, la Pizzeria Vesuvio potrà ora accogliere fino a 100 coperti. La sala, moderna e raffinata, è arredata con uno stile contemporaneo, con dettagli che mescolano elementi della tradizione napoletana e un design elegante, adatto ad ogni occasione e ricco di colore.

Il restyling degli arredi si sposa con un’immagine aziendale in pieno rinnovamento, grazie anche al contributo dell’architetto Luigi Baratto e dell’agenzia di comunicazione Foody Studio. Tutto contribuisce a creare un ambiente accogliente, perfetto per famiglie, amici, coppie ma anche gruppi di lavoro che desiderano gustare un’ottima pizza in un contesto piacevole e curato.

Nuova brand identity e un menu ricco di sorprese

Oltre agli interventi strutturali, la Pizzeria Vesuvio ha colto l’occasione per rinnovare anche la propria brand identity. Il nuovo logo, semplice ed elegante, rappresenta la fusione tra tradizione e innovazione, valori su cui si basa l’intera filosofia del locale. Anche il menu è stato aggiornato: oltre alle classiche pizze che hanno reso famosa la pizzeria, ci saranno nuove proposte gourmet, pensate per soddisfare i palati più esigenti e curiosi.

Tra le “indiscrezioni” possiamo anticipare la presenza nel nuovo menu di una pizza interamente dedicata alla città di Portici, dove il successo di pizzeria Vesuvio è nato e cresce florido. Altra grande novità del menù è la pizza a “rutiello”: una variante della tradizionale pizza napoletana, con una crosta spessa e soffice ed un fondo croccante e dorato.

“Ma è difficile spiegare a parole i sapori: meglio fare un salto qui da noi per assaggiare”, spiega il maestro Petrone, “A maggior ragione adesso che gli spazi sono totalmente rinnovati, più ampi ed accoglienti: ed anche per noi sarà ancora più facile e piacevole servire un numero di persone che speriamo sia sempre in crescita.”

Pizzeria Vesuvio, dove si trova e contatti

Dove si trova: via Benedetto Croce, 44 Portici (NA) e Centro Direzionale Isola F1, Napoli

Telefono: +39 081475728 +39 3409524416 (Portici), +39 08118873681 +39 3533966472 (Napoli)

Orari: Lunedì – Venerdì : 12:00 – 15:00 / 19:00 – 23:00 Sabato: 12:00 – 15:00 / 19:00 – 23:00 Domenica: Chiuso (Portici), Lunedì – Venerdì : 12:00 – 15:30 Sabato: 12:00 – 15:30 / 18:30 – 22:30 Domenica: Chiuso (Napoli).

Sito web: pizzeriavesuvio.it

Facebook: Pizzeria Vesuvio

Instagram: Pizzeria Vesuvio