Portici, operaio cade da 3 metri e perde sangue dalla testa: operato d’urgenza

Sarebbe fuori pericolo di vita il giovane operaio che, nella giornata di ieri, è caduto mentre stava lavorando in un locale in via di ristrutturazione a Portici. I medici lo hanno sottoposto ad intervento per arginare gli effetti di una emorragia cerebrale: in seguito all’incidente, infatti, ha battuto la testa ed ha perso del sangue.

Portici, come sta l’operaio caduto da 3 metri d’altezza

Il fatto è accaduto ieri, domenica 27 ottobre, intorno alle ore 13: un operaio di 53 anni di origini ghanesi è caduto da un’impalcatura, dall’altezza di tre metri. Nell’impatto al suolo ha battuto la testa ed ha perso i sensi. Sul posto, un negozio nel quale sono in corso lavori di ristrutturazione, sono giunti i soccorsi del 118 che lo hanno trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli. Lì ha subito un intervento chirurgico ed i medici, adesso, lo valutano fuori pericolo di vita.

Le indagini

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, i quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Da accertare se siano stati assolti tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, vista la dinamica dell’infortunio, che ha avuto conseguenze gravi sulla salute dell’operaio. Si può certamente asserire, senza timore di smentita, che specialmente nel 2024 è inaccettabile rischiare addirittura la vita sul luogo di lavoro quando esistono norme e legge il cui rispetto tutela l’incolumità del lavoratore.